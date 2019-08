10 mẹo giúp da đẹp tự nhiên mà không cần trang điểm

Ngủ ngon: Chìa khóa để bạn sở hữu làn da đẹp tự nhiên mà không cần trang điểm là có một giấc ngủ ngon, thư giãn sau một đêm dài. Theo các chuyên gia, ngủ ít nhất 6 - 8 tiếng/ngày là việc làm cần thiết để giúp làn da của bạn được trẻ hóa và tươi mới. Vì vậy, điều đầu tiên bạn cần làm để có một vẻ đẹp tự nhiên không cần tới mỹ phẩm là ngủ thật ngon. Dưỡng ẩm da: Dưỡng ẩm cho da giúp quá trình hydrat hóa hoạt động tốt hơn, qua đó làn da của bạn luôn được mềm mại và dẻo dai. Do đó, bạn cần chú ý tới việc giữ ẩm cho da hàng ngày bằng cách cung cấp đủ nước hay ăn nhiều thực phẩm giúp giữ nước trong cơ thể. Tẩy tế bào chết: Thường xuyên tẩy tế bào chết là việc rất quan trọng để giúp bạn có một vẻ đẹp tự nhiên không cần mỹ phẩm. Tẩy tế bào chết sẽ loại bỏ lớp da chết, làm thông thoáng lỗ chân lông và giúp cho da bạn trở nên sáng hơn. Tuy nhiên, để mang lại hiệu quả tốt nhất, bạn không nên tẩy tế bào chết quá mức, chỉ cần 1-2 lần/tuần là đủ. Sử dụng toner (nước hoa hồng): Dùng nước hoa hồng trong quy trình chăm sóc da là điều cần thiết nếu bạn muốn da đẹp tự nhiên mà không cần trang điểm. Toner giúp thu nhỏ lỗ chân lông và để lại cho bạn làn da săn chắc. Không nặn mụn: Mọc mụn là một vấn đề lâu đời mà nhiều người trong chúng ta phải đối mặt. Việc nặn mụn sẽ dẫn đến sẹo và đó là một điều không nên nếu bạn muốn có vẻ đẹp tự nhiên mà không cần trang điểm. Tỉa, tạo kiểu lông mày: Nếu bạn không muốn trang điểm thì việc chải chuốt và tỉa lông mày theo kiểu sẽ giúp tôn vẻ đẹp của bạn hơn. Một đôi lông mày gọn gàng sẽ giúp bạn trông cuốn hút và tự tin hơn. Thử thay đổi kiểu tóc: Một mái tóc lộn xộn, rối tung sẽ làm bạn trông tồi tàn, thiếu tự tin hơn một mái tóc bóng mượt, theo khuôn nếp. Vì vậy, nếu đang muốn thay đổi diện mạo mà không cần mỹ phẩm, bạn nên tham khảo một số kiểu tóc, có thể sang trọng, cầu kì nhưng cũng có thể là năng động, đơn giản. Luôn vệ sinh răng miệng: Vệ sinh răng miệng tốt cũng làm tăng vẻ đẹp của bạn. Một hàm răng xỉn màu, vàng ố tất nhiên không thể nào so sánh với hàm răng trắng bóng và khỏe mạnh được. Chính vì vậy, chăm sóc vệ sinh răng miệng thường xuyên cũng là “chìa khóa” giúp bạn luôn đẹp tự nhiên mà không cần mỹ phẩm hay trang điểm. Luôn bôi kem chống nắng: Bạn sẽ không lường trước được tác hại của những tia nắng mặt trời cho làn da khủng khiếp như thế nào. Nó có thể làm tăng dấu hiệu lão hóa da như: hình thành nếp nhăn, khiến da chảy xệ, thiếu sức sống. Do đó, để giúp cho bản thân có một vẻ đẹp tự nhiên, điều quan trọng là phải luôn bảo vệ làn da của bạn khỏi ánh nắng mặt trời. Chăm sóc đôi môi cũng là phương pháp giúp bạn trông đẹp hơn trong mắt người khác. Để làm được việc này, bạn cần giữ cho đôi môi của bạn luôn có độ ẩm cần thiết, tránh cho môi không bị khô. Một đôi môi mềm mại, mịn màng sẽ giúp bạn đẹp hơn mà không cần tới trang điểm. Ảnh: Internet. Video "Bí quyết làm đẹp của sao Việt". Nguồn: VTC.

