10 mẹo giảm đau không dùng thuốc cực hiệu quả

Ăn một miếng socola đen để làm dịu cơn đau họng: Nếu bạn bị ho và bạn cảm thấy cổ họng bị đau, hãy ăn một miếng socola đen chứa một lượng lớn ca cao trong đó. Theo các nhà khoa học, socola có thể ức chế ho, giảm đau và chữa viêm họng thậm chí còn tốt hơn các phương thuốc thông thường. Uống nhiều nước hơn để giảm bớt các triệu chứng đau nửa đầu: Các chuyên gia khuyên bạn nên uống không dưới một ly nước cứ sau 2 giờ. Nhức đầu nhẹ và đau nửa đầu nghiêm trọng thường có thể được kích hoạt do mất nước. Uống nước do bạn sẽ chống mất nước và làm giảm sự mất nước. Uống một ít tinh chất nghệ để giảm cơn đau do viêm: Thêm một ít bột nghệ hoặc chiết xuất của nó, curcumin, như một chất bổ sung nếu bạn bị viêm. Các bác sĩ thường khuyên dùng nghệ hoặc curcumin trong viên nang cho bệnh nhân bị đau và đau khớp. Kéo căng cơ để giảm đau lưng: Mặc quần áo thoải mái và chuẩn bị một tấm thảm yoga. Có rất nhiều bài tập kéo căng cơ: kéo căng từ đầu gối đến ngực, xoay đầu gối, duỗi thẳng... Hít tinh dầu để thoát khỏi đau đầu: Thêm một vài giọt tinh dầu vào khăn giấy và hít mùi thơm, thêm một vài giọt vào bồn tắm hoặc bôi một ít dầu lên thái dương hoặc trán. Sử dụng trà bạc hà để làm dịu cơn đau răng: Cho một muỗng cà phê lá bạc hà khô vào cốc nước sôi và ngâm trong 20 phút. Sau khi nguội, hãy dùng trà để ngậm giảm đau. Bạn cũng có thể đặt túi trà bạc hà ấm lên vùng bị đau. Lá bạc hà có đặc tính gây tê giải thích tác dụng làm dịu và giảm đau. Tắm với muối Epsom để chữa đau xương và khớp: Bạn cũng có thể ngâm khớp đau trong một bát nước ấm pha với một chén muối Epsom. Muối này cũng giúp loại bỏ độc tố và giảm căng thẳng và viêm. Đi dạo để giải phóng endorphin và chống đau: Tập thể dục là điều tốt nhất cho bạn nhưng nếu cơn đau khiến bạn không làm được điều này hãy thử đi dạo bên ngoài. Hoạt động thể chất, như tập thể dục hoặc đi bộ, giải phóng endorphin hoặc hóa chất não, làm giảm cảm giác đau. Ăn một quả chuối để giảm đau kinh nguyệt: Làm sinh tố với một quả chuối và các loại trái cây khác hoặc ăn nó bình thường. Chuối rất giàu kali và vitamin B6 sẽ làm giảm chuột rút cơ bắp trong kỳ “đèn đỏ”. Sử dụng túi nước nóng để giảm co thắt hoặc chuột rút cơ bắp: Nếu bạn không có túi chườm, hãy đổ nước nóng vào chai nhựa. Đổ đầy chai bằng nước nóng, bọc trong khăn và áp lên vùng bị đau. Nhiệt giúp cơ bắp thư giãn, giảm đau và giảm bớt sự khó chịu. Ảnh: BS. Video "Các giảm đau khớp dạng thấp hiệu quả". Nguồn: VTC.

