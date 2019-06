10 mẹo đơn giản giúp bạn giảm cân hiệu quả cực nhanh chóng

Nếu muốn giảm cân, bạn hãy khởi đầu ngày mới bằng việc ăn bữa sáng có hàm lượng protein cao. Một bữa sáng giàu protein đã được chứng minh là làm giảm cảm giác thèm ăn và lượng calo trong suốt cả ngày. Ảnh: wp. Bạn nên tránh đồ uống có đường và nước ép trái cây. Đây là những thứ “béo” nhất mà bạn có thể đưa vào cơ thể, và tránh xa chúng có thể giúp bạn giảm cân hiệu quả. Ảnh: health. Một nghiên cứu cho thấy uống nước nửa giờ trước bữa ăn giúp giảm cân đạt hiệu quả đến 44% sau 3 tháng. Vì vậy, bạn hãy uống nước 30 phút trước bữa ăn để hạn chế gia tăng cân nặng không mong muốn. Ảnh: skinnyms. Một số thực phẩm rất hữu ích cho việc giảm béo. Vì vậy, bạn có thể tiêu thụ những thực phẩm này như là một cách hỗ trợ quá trình giảm cân của mình. Ảnh: drhealthbenefits. Các nghiên cứu cho thấy chất xơ hòa tan có thể làm giảm chất béo, đặc biệt là ở vùng bụng. Do đó, bạn có thể tăng cường tiêu thụ loại chất xơ này để quá trình giảm cân đạt hiệu quả như mong muốn. Ảnh: vikybomi. Để giảm cân, bạn có thể uống trà hoặc cà phê. 2 loại đồ uống này có chứa caffeine có thể giúp tăng cường trao đổi chất thêm 3% - 11%. Ảnh: healthline. Bạn cũng nên ăn những thực phẩm toàn phần, chưa được chế biến. Những thực phẩm này không chỉ lành mạnh hơn mà còn giúp bạn nhanh no và no lâu hơn, từ đó hạn chế việc ăn quá nhiều. Ảnh: healthline. Bên cạnh đó, trong quá trình ăn, bạn hãy ăn từ từ. Ăn chậm khiến bạn cảm thấy no hơn và tăng hormone giảm cân. Ảnh: goqii. Các nghiên cứu cho thấy rằng những người tự cân trọng lượng mỗi ngày có nhiều khả năng giảm cân hơn và giữ cân nặng ấy trong một thời gian dài. Vì vậy, bạn hãy cân trọng lượng của mỗi ngày để kiểm soát được cân nặng của mình. Ảnh: express. Ngủ không đủ giấc là một trong những yếu tố nguy cơ mạnh nhất để tăng cân, vì vậy cố gắng ngủ đủ và ngủ sâu giấc mỗi đêm cũng là mẹo đơn giản giúp bạn giảm cân. Ảnh: metabilgi. Bí kip giảm cân thần tốc

