10 lợi ích sức khỏe điều kỳ diệu từ việc ăn đậu gà mỗi ngày

Đậu gà là kho dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể con người. Nhờ hàm lượng dưỡng chất quan trọng nên ăn đậu gà mỗi ngày cung cấp nhiều lợi ích cho sức khỏe và da tóc. 1. Giảm cân: Protein và chất xơ trong đậu gà có thể làm chậm quá trình tiêu hóa và mang lại cho bạn cảm giác no. Chúng cũng giúp giảm sự thèm ăn, nhờ vậy có thể dẫn đến giảm cân. 2. Xương khỏe mạnh: Đậu gà là nguồn cung cấp mangan, canxi, sắt, magiê, kẽm và vitamin K và A. Tất cả những thứ này đều quan trọng cho sự phát triển của xương, khoáng hóa xương và sản xuất collagen. 3. Da đẹp hơn: Vitamin C, E và K có trong đậu gà rất quan trọng đối với sức khỏe của da. Chúng giúp chữa lành vết thương, loại bỏ nếp nhăn, ngăn ngừa khô da và bảo vệ chống lại tác hại của ánh nắng mặt trời. 4. Lượng đường trong máu thấp hơn: Đậu gà có nhiều chất xơ và protein. Chúng giúp ngăn chặn lượng đường trong máu của chúng ta tăng quá nhanh sau khi ăn, điều này cũng rất quan trọng để kiểm soát bệnh tiểu đường. Một số khoáng chất, như magiê và kẽm, có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. 5. Tiêu hóa tốt hơn: Chất xơ cũng giúp cải thiện tiêu hóa, giảm nguy cơ hội chứng ruột kích thích và ngăn ngừa táo bón. Do vậy, ăn đậu gà sẽ hỗ trợ tiêu hóa tốt. 6. Giảm huyết áp và cải thiện sức khỏe tim mạch: Magiê và kali trong đậu gà có thể giúp ngăn ngừa huyết áp cao. Điều này có thể giảm thiểu khả năng bị đột quỵ hoặc đau tim. Chất xơ hòa tan của đậu gà cũng được chứng minh là rất tốt cho sức khỏe của tim. 7. Tăng trưởng tóc tốt hơn: Protein, vitamin A và B, và các chất dinh dưỡng khác có trong đậu gà có thể giúp ngăn ngừa rụng tóc và thúc đẩy sự phát triển của tóc. 8. Cải thiện sức khỏe của mắt: Đậu gà chứa tiền chất vitamin A,-carotene. Nó có tác dụng chống viêm và giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến mắt và ngăn ngừa chúng. 9. Cải thiện chức năng não: Choline, được tìm thấy trong đậu gà, có liên quan đến hiệu suất nhận thức nâng cao, bao gồm cả bộ nhớ và khả năng xử lý tốt hơn. 10. Bảo vệ cơ thể chống ung thư: Đậu gà có thể giúp giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư. Việc sản xuất butyrate, có khả năng làm giảm viêm trong các tế bào ruột kết, có thể giúp giảm nguy cơ ung thư ruột kết. Đậu xanh cũng chứa saponin, giúp ức chế sự phát triển của khối u. Một số vitamin và khoáng chất khác, như vitamin B, có thể giúp giảm nguy cơ ung thư vú và phổi. Ảnh: BS. Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC.

