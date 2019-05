10 loại trái cây siêu bổ của mùa hè bạn không thể bỏ qua

Việt quất chứa nhiều chất chống oxy hóa, là loại trái cây mùa hè “siêu bổ” hàng đầu nhất định phải ăn hè này. Dưa vàng rất giàu vitamin C có thể giúp bạn chống lại đột quỵ. Trong khi đó, quả sung lại giàu Phytosterol có tác dụng giúp kiểm soát mức cholesterol. Nho chứa nhiều Resveratrol - một chất chống oxy hóa mạnh giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch. Một quả kiwi cỡ lớn chỉ chứa 56 calo nhưng lượng vitamin C có trong nó lại cao hơn 20% lượng vitamin C có trong một quả cam. Chanh cũng là loại trái cây rất tốt cho mùa hè bởi chứa nhiều Phytonutrient liminoids có tác dụng ngăn ngừa ung thư vú. Nhiều người không muốn ăn xoài mùa hè bởi cho rằng loại trái cây này gây nóng cho cơ thể nhưng thực ra, xoài chứa rất nhiều chất xơ cùng các vitamin A, B-6 và C. Không chỉ giàu vitamin C, quả đào còn chứa nhiều chất chống oxy hóa beta-carotene, chất xơ và kali. Dứa có nhiều Bromelain - một loại enzyme có khả năng chống viêm mạnh. Quả mâm xôi cũng rất giàu chất xơ, là loại trái cây rất tốt trong mùa hè. Ảnh: Eatthis. Ăn trái cây vào lúc nào là tốt nhất? Nguồn: Cuộc sống hạnh phúc

