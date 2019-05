10 loại trái cây mùa hè cực bổ dưỡng được chuyên gia khuyên dùng

Dưa hấu: Theo India Times, dưa hấu là một trong những loại trái cây mùa hè chứa rất nhiều nước. Nó giúp bổ sung chất lỏng, ngăn ngừa mất nước khi thời tiết nóng bức. Dưa hấu cũng chứa nhiều vitamin C, A và B. Lượng kali và magiê cao trong dưa hấu bổ sung đầy đủ cho cơ thể trong khi đổ mồ hôi và hoạt động thể chất. Ảnh: Medicalnewstoday. Đu đủ: Loại trái cây nhiệt đới này có nhiều dưỡng chất giúp ngăn ngừa chứng khó tiêu và dạ dày khó chịu. Đu đủ cung cấp 300% lượng vitamin C cần thiết mỗi ngày. Đây cũng là nguồn vitamin A, E, giúp bạn giảm nồng độ cholesterol xấu trong cơ thể. Các hợp chất papain và chymopapain có tác dụng giảm viêm và ngăn ngừa các rối loạn hệ thống tự miễn dịch. Ảnh: Healthline. Kiwi: Lượng vitamin C trong kiwi còn nhiều hơn trong một quả cam. Ăn thực phẩm giàu vitamin C làm giảm cholesterol và huyết áp, ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ. Kiwi cũng giàu chất xơ, tốt cho sức khỏe đường ruột và dạ dày. Ảnh: Foodfacts. Thanh long: Thanh long có chứa nhiều chất dinh dưỡng và vi lượng giúp gia tăng sự chuyển hóa các chất trong cơ thể, tăng cường thải độc, cải thiện làn da giúp da mịn màng. Nhờ có chứa nhiều chất xơ và hàm lượng đường thấp, thanh long còn giúp chữa bệnh tiểu đường và béo phì. Ảnh: Organicfacts. Dâu tây: Đây là loại trái cây có chứa hàm lượng lớn vitamin C, kali, natri và sắt. Thêm vào đó, dâu tây cũng là loại trái cây rất thích hợp cho người ăn kiêng vì nó có chứa rất ít calo. Ảnh: Hygienicnasta. Mít: Loại trái cây thơm ngon này chứa nhiều vitamin C và chất xơ, rất hữu ích cho quá trình tiêu hóa. Nó giúp tăng cường thị lực và điều hòa huyết áp. Tuy nhiên, bạn không nên ăn quá nhiều mít cùng một lúc vì nó có thể gây nóng, nổi mụn. Ảnh: Timesofindia. Măng cụt: Đây là một trong những loại trái cây nhiệt đới phổ biến của mùa hè. Loại quả này có ruột nhiều múi trắng, vị ngọt, chua dịu và thơm ngon. Nó cũng có đặc tính chống viêm và chống vi khuẩn, hữu ích trong việc giảm cân và điều hòa chu kỳ kinh nguyệt. Ảnh: Organicfruits. Vải: Ăn vải rất tốt cho hệ thống miễn dịch của con người. Vải cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp cơ thể chuyển hóa chất béo và tăng sức bền. Ngoài ra, vải cũng là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời của vitamin B, C, đồng, kali, canxi, magiê, protein và lượng chất xơ cao. Tuy nhiên, vải có tính nóng nên những người bị nhiệt miệng, nóng trong không nên ăn bởi nó sẽ làm bệnh nặng hơn và có thể gây nên những biến chứng. Ảnh: Healthline. Quả bơ: Ăn bơ hàng ngày giúp cơ thể bổ sung kali, chất béo không bão hòa đơn và chất xơ. Chúng kiểm soát cholesterol, lượng đường trong máu và giúp cơ thể giữ nước. Bạn cũng có thể tìm thấy rất nhiều dưỡng chất khỏe mạnh khác trong bơ như vitamin C, E, K, B6, magiê và axit béo omega-3. Ảnh: Foodnetwork. Dưa chuột: Chứa 95% nước, dưa chuột giúp kéo dài thời gian giữ nước của cơ thể. Ngoài ra, nó còn giàu các hợp chất chống viêm, giúp loại bỏ các chất thải ra khỏi cơ thể và giảm kích ứng da. Nghiên cứu cũng cho thấy dưa chuột thúc đẩy quá trình ngăn ngừa nếp nhăn và chống lão hóa. Bạn có thể cho vài lát dưa chuột vào cốc nước lọc để uống khi khát. Ảnh: Usda.

Dưa hấu: Theo India Times, dưa hấu là một trong những loại trái cây mùa hè chứa rất nhiều nước. Nó giúp bổ sung chất lỏng, ngăn ngừa mất nước khi thời tiết nóng bức. Dưa hấu cũng chứa nhiều vitamin C, A và B. Lượng kali và magiê cao trong dưa hấu bổ sung đầy đủ cho cơ thể trong khi đổ mồ hôi và hoạt động thể chất. Ảnh: Medicalnewstoday. Đu đủ: Loại trái cây nhiệt đới này có nhiều dưỡng chất giúp ngăn ngừa chứng khó tiêu và dạ dày khó chịu. Đu đủ cung cấp 300% lượng vitamin C cần thiết mỗi ngày. Đây cũng là nguồn vitamin A, E, giúp bạn giảm nồng độ cholesterol xấu trong cơ thể. Các hợp chất papain và chymopapain có tác dụng giảm viêm và ngăn ngừa các rối loạn hệ thống tự miễn dịch. Ảnh: Healthline. Kiwi: Lượng vitamin C trong kiwi còn nhiều hơn trong một quả cam. Ăn thực phẩm giàu vitamin C làm giảm cholesterol và huyết áp, ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ. Kiwi cũng giàu chất xơ, tốt cho sức khỏe đường ruột và dạ dày. Ảnh: Foodfacts. Thanh long: Thanh long có chứa nhiều chất dinh dưỡng và vi lượng giúp gia tăng sự chuyển hóa các chất trong cơ thể, tăng cường thải độc, cải thiện làn da giúp da mịn màng. Nhờ có chứa nhiều chất xơ và hàm lượng đường thấp, thanh long còn giúp chữa bệnh tiểu đường và béo phì. Ảnh: Organicfacts. Dâu tây: Đây là loại trái cây có chứa hàm lượng lớn vitamin C, kali, natri và sắt. Thêm vào đó, dâu tây cũng là loại trái cây rất thích hợp cho người ăn kiêng vì nó có chứa rất ít calo. Ảnh: Hygienicnasta. Mít: Loại trái cây thơm ngon này chứa nhiều vitamin C và chất xơ, rất hữu ích cho quá trình tiêu hóa. Nó giúp tăng cường thị lực và điều hòa huyết áp. Tuy nhiên, bạn không nên ăn quá nhiều mít cùng một lúc vì nó có thể gây nóng, nổi mụn. Ảnh: Timesofindia. Măng cụt: Đây là một trong những loại trái cây nhiệt đới phổ biến của mùa hè. Loại quả này có ruột nhiều múi trắng, vị ngọt, chua dịu và thơm ngon. Nó cũng có đặc tính chống viêm và chống vi khuẩn, hữu ích trong việc giảm cân và điều hòa chu kỳ kinh nguyệt. Ảnh: Organicfruits. Vải: Ăn vải rất tốt cho hệ thống miễn dịch của con người. Vải cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp cơ thể chuyển hóa chất béo và tăng sức bền. Ngoài ra, vải cũng là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời của vitamin B, C, đồng, kali, canxi, magiê, protein và lượng chất xơ cao. Tuy nhiên, vải có tính nóng nên những người bị nhiệt miệng, nóng trong không nên ăn bởi nó sẽ làm bệnh nặng hơn và có thể gây nên những biến chứng. Ảnh: Healthline. Quả bơ: Ăn bơ hàng ngày giúp cơ thể bổ sung kali, chất béo không bão hòa đơn và chất xơ. Chúng kiểm soát cholesterol, lượng đường trong máu và giúp cơ thể giữ nước. Bạn cũng có thể tìm thấy rất nhiều dưỡng chất khỏe mạnh khác trong bơ như vitamin C, E, K, B6, magiê và axit béo omega-3. Ảnh: Foodnetwork. Dưa chuột: Chứa 95% nước, dưa chuột giúp kéo dài thời gian giữ nước của cơ thể. Ngoài ra, nó còn giàu các hợp chất chống viêm, giúp loại bỏ các chất thải ra khỏi cơ thể và giảm kích ứng da. Nghiên cứu cũng cho thấy dưa chuột thúc đẩy quá trình ngăn ngừa nếp nhăn và chống lão hóa. Bạn có thể cho vài lát dưa chuột vào cốc nước lọc để uống khi khát. Ảnh: Usda.