10 loại trái cây giải nhiệt mùa hè giúp bạn đánh bay cái nóng

Dứa là một loại trái cây giải nhiệt mùa hè với vô vàn enzym, vitamin, chất chống oxy hóa cùng khả năng chống viêm giúp chống lại các bệnh như ung thư ruột kết, thoái hóa điểm vàng và viêm khớp. Ảnh: dkn. Dưa hấu chứa nhiều nước nên là thứ quả không thể thiếu trong danh sách những lại quả giải nhiệt mùa hè. Ảnh: chophofreshfood. Kiwi cung cấp cho bạn hàng loạt chất dinh dưỡng như kali, chất xơ và vitamin E. Thậm chí, hàm lượng vitamin C có trong kiwi còn cao hơn hàm lượng vitamin C có trong cam. Ảnh: viettropfruit. Không chỉ chứa lycopene - một chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa ung thư tuyến tiền liệt, ổi còn giàu chất xơ và bạn thưởng thức loại trái cây này suốt mùa hè mà không lo vấn đề tăng cân. Ảnh: bloganchoi. Lê cũng là loại trái cây mùa hè tuyệt vời với hàm lượng vitamin C cao cùng hương vị thanh mát, rất dễ ăn. Ảnh: giongcayanqua. Trong khi đó, xoài được mệnh danh là “vua của các loại trái cây mùa hè”. Ảnh: hellobacsi. Tương tự, dừa cũng là trái cây rất tuyệt vời để giải nhiệt mùa hè. Ảnh: giaoduc. Không chỉ chứa nhiều vitamin C, beta carotene và rất nhiều Vitamin E, đu đủ còn giúp bạn ngăn ngừa cảm lạnh, chữa lành viêm da và giảm tình trạng bệnh hen suyễn. Ảnh: anninhthudo. Mặc dù không có hương vị hấp dẫn bằng những loại trái cây kể trên nhưng khế vẫn nằm trong danh sách những loại quả tuyệt vời ngày hè. Ảnh: thichtrongcay. Quả việt quất không chỉ thơm ngon mà còn có rất nhiều lợi ích đối với sức khỏe, có khả năng ngăn ngừa ung thư và bệnh tim hiệu quả. Ảnh: hellobacsi. Mô tả video: Món ngon giải nhiệt cơ thể

