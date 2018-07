10 loại thực phẩm siêu bổ dưỡng cho mái tóc

Thực phẩm giàu protein: Duy trì chế độ ăn giàu protein không chỉ giữ cho mái tóc của bạn khỏe mạnh mà còn giúp cải thiện sức khỏe tim mạch. Thực phẩm giàu sunphua như thịt, trứng, đậu, hành tây, cải xoăn, măng tây...cũng rất tốt cho sự phát triển của mái tóc. Thực phẩm giàu vitamin A cần thiết cho quá trình tổng hợp keratin nuôi dưỡng mái tóc chắc khỏe. Các loại thực phẩm giàu vitamin A là các loại rau như khoai lang, bí ngô, cà rốt tươi, bí đỏ...Thực phẩm giàu biotin giúp chuyển hóa các axit amin tạo ra keratin. Các nguồn biotin tốt nhất bao gồm đậu, quả hạch, súp lơ, ngũ cốc nguyên hạt, nấm, lòng đỏ trứng nấu chín. Thực phẩm giàu sắt: Sắt giúp các tế bào máu đỏ vận chuyển oxy đến nang lông tóc cũng như các mô khác. Protein động vật như thịt gà, tôm, thịt lợn, vịt...Rau giàu sắt tốt như đậu, đậu nành, đậu phụ... Vitamin B thúc đẩy sản xuất các tế bào máu đỏ, do đó mang oxy và chất dinh dưỡng đến nang và da đầu, giúp tăng trưởng tóc. Thực phẩm giàu vitamin B6 và vitamin B12 là cá hồi hoang dã, động vật có vỏ, đậu lăng, chuối... Vitamin C tạo ra collagen làm cho mao dẫn kết nối với trục tóc, do đó đảm bảo cung cấp chất dinh dưỡng và tăng cường sự phát triển tóc nhanh chóng. Vitamin E cải thiện lưu thông máu giúp nang tóc hoạt động hiệu quả và do đó thúc đẩy sự phát triển của tóc. Một trong những nguồn vitamin E tốt nhất là hạnh nhân và dầu hạnh nhân. Axit béo omega 3 nuôi dưỡng tóc dày mượt. Hạnh nhân, quả óc chó và cá thực sự giàu axit béo omega 3. Thực phẩm giàu kẽm tạo điều kiện cho sự phát triển tóc và mô. Nó cũng giúp duy trì các tuyến dầu bao quanh nang tóc. Thực phẩm giàu kẽm như hàu, hạt bí, thịt gà nạc...Ảnh: Internet. Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC.

Thực phẩm giàu protein: Duy trì chế độ ăn giàu protein không chỉ giữ cho mái tóc của bạn khỏe mạnh mà còn giúp cải thiện sức khỏe tim mạch. Thực phẩm giàu sunphua như thịt, trứng, đậu, hành tây, cải xoăn, măng tây...cũng rất tốt cho sự phát triển của mái tóc. Thực phẩm giàu vitamin A cần thiết cho quá trình tổng hợp keratin nuôi dưỡng mái tóc chắc khỏe. Các loại thực phẩm giàu vitamin A là các loại rau như khoai lang, bí ngô, cà rốt tươi, bí đỏ... Thực phẩm giàu biotin giúp chuyển hóa các axit amin tạo ra keratin. Các nguồn biotin tốt nhất bao gồm đậu, quả hạch, súp lơ, ngũ cốc nguyên hạt, nấm, lòng đỏ trứng nấu chín. Thực phẩm giàu sắt: Sắt giúp các tế bào máu đỏ vận chuyển oxy đến nang lông tóc cũng như các mô khác. Protein động vật như thịt gà, tôm, thịt lợn, vịt...Rau giàu sắt tốt như đậu, đậu nành, đậu phụ... Vitamin B thúc đẩy sản xuất các tế bào máu đỏ, do đó mang oxy và chất dinh dưỡng đến nang và da đầu, giúp tăng trưởng tóc. Thực phẩm giàu vitamin B6 và vitamin B12 là cá hồi hoang dã, động vật có vỏ, đậu lăng, chuối... Vitamin C tạo ra collagen làm cho mao dẫn kết nối với trục tóc, do đó đảm bảo cung cấp chất dinh dưỡng và tăng cường sự phát triển tóc nhanh chóng. Vitamin E cải thiện lưu thông máu giúp nang tóc hoạt động hiệu quả và do đó thúc đẩy sự phát triển của tóc. Một trong những nguồn vitamin E tốt nhất là hạnh nhân và dầu hạnh nhân. Axit béo omega 3 nuôi dưỡng tóc dày mượt. Hạnh nhân, quả óc chó và cá thực sự giàu axit béo omega 3. Thực phẩm giàu kẽm tạo điều kiện cho sự phát triển tóc và mô. Nó cũng giúp duy trì các tuyến dầu bao quanh nang tóc. Thực phẩm giàu kẽm như hàu, hạt bí, thịt gà nạc...Ảnh: Internet. Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC.