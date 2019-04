10 loại thực phẩm có tính kiềm giúp bạn giảm mỡ thừa, ngừa bệnh tật

Quả bơ: Các nghiên cứu về chế độ ăn kiêng dựa trên thực phẩm giàu kiềm này cho thấy mức cholesterol chung giảm 8.2%. Bên cạnh đó, bơ giúp trung hòa các axit trong dạ dày của chúng ta và cải thiện quá trình tiêu hóa các chất dinh dưỡng từ trái cây và rau quả. Chuối chứa 2 loại chất xơ cơ bản: tinh bột kháng (có trong chuối chưa chín và giúp tiêu hóa) và pectin (có thể giúp bảo vệ chúng ta khỏi ung thư ruột kết). Chuối chín chứa vitamin và kiềm, bình thường hóa lượng đường trong máu (nhờ chất sắt để sản xuất huyết sắc tố) và hạ huyết áp (nhờ kali). Súp lơ vượt trội hơn tất cả các loại bắp cải khác về số lượng các chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Nó chứa các vitamin С và choline làm cho hệ thần kinh mạnh hơn và giúp ngăn ngừa sự tích tụ cholesterol trong gan. Dưa lưới chứa rất nhiều vitamin C, có thể giúp làn da của chúng ta khỏe mạnh và xinh đẹp. Nho: Trong một nghiên cứu kéo dài 16 tuần, 38 người dùng 20 gram chiết xuất nho mỗi ngày có lượng đường trong máu thấp hơn. Nho chứa canxi, magiê, kali và phốt pho - những yếu tố cần thiết để có xương khỏe mạnh. Dưa chuột giúp loại bỏ axit và độc tố khỏi cơ thể. Ngoài ra, chúng loại bỏ các gốc tự do nhờ các flavonoid. Các gốc tự do có thể dẫn đến sự phát triển của các bệnh tim mạch, liên quan đến phổi và tự miễn dịch. Dưa chuột cũng có giá trị calo thấp, thường được thêm vào chế độ giảm cân. Quinoa (hạt diêm mạch) chứa nhiều protein hơn bất kỳ loại ngũ cốc nào khác. Ngoài ra, bạn có thể nhận được rất nhiều phốt pho từ thực phẩm này. Ăn hạt diêm mạch còn giúp cải thiện các quá trình liên quan đến trao đổi chất. Chard (cải cầu vồng) là một loại rau lá xanh chứa nhiều vitamin K (giúp làm sạch máu và cải thiện tình trạng đông máu), và cả vitamin A và E, natri, magiê, canxi và sắt. Loại vitamin này giúp cải thiện lưu thông máu, Làm cho răng và xương chắc khỏe hơn, và giúp cơ thể chống lại virus. Chanh ngăn ngừa sự phát triển của ung thư, giảm nguy cơ đột quỵ, loại bỏ độc tố cơ thể, ngừa thiếu vitamin, các vấn đề về đường tiêu hóa, các vấn đề về chuyển hóa khoáng chất, xơ vữa động mạch và tăng huyết áp. Thời Trung cổ, mọi người thậm chí còn tin rằng loại quả có múi này có khả năng bảo vệ con người khỏi bệnh dịch. Húng quế chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, giúp giải độc cơ thể và giảm tác động có hại của căng thẳng lên cơ thể. Ngoài ra, thực phẩm này có tác dụng chống viêm, giảm đau, hạ sốt, điều trị miễn dịch và lợi tiểu. Ảnh: BS. Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC.

Quả bơ: Các nghiên cứu về chế độ ăn kiêng dựa trên thực phẩm giàu kiềm này cho thấy mức cholesterol chung giảm 8.2%. Bên cạnh đó, bơ giúp trung hòa các axit trong dạ dày của chúng ta và cải thiện quá trình tiêu hóa các chất dinh dưỡng từ trái cây và rau quả. Chuối chứa 2 loại chất xơ cơ bản: tinh bột kháng (có trong chuối chưa chín và giúp tiêu hóa) và pectin (có thể giúp bảo vệ chúng ta khỏi ung thư ruột kết). Chuối chín chứa vitamin và kiềm, bình thường hóa lượng đường trong máu (nhờ chất sắt để sản xuất huyết sắc tố) và hạ huyết áp (nhờ kali). Súp lơ vượt trội hơn tất cả các loại bắp cải khác về số lượng các chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Nó chứa các vitamin С và choline làm cho hệ thần kinh mạnh hơn và giúp ngăn ngừa sự tích tụ cholesterol trong gan. Dưa lưới chứa rất nhiều vitamin C, có thể giúp làn da của chúng ta khỏe mạnh và xinh đẹp. Nho: Trong một nghiên cứu kéo dài 16 tuần, 38 người dùng 20 gram chiết xuất nho mỗi ngày có lượng đường trong máu thấp hơn. Nho chứa canxi, magiê, kali và phốt pho - những yếu tố cần thiết để có xương khỏe mạnh. Dưa chuột giúp loại bỏ axit và độc tố khỏi cơ thể. Ngoài ra, chúng loại bỏ các gốc tự do nhờ các flavonoid. Các gốc tự do có thể dẫn đến sự phát triển của các bệnh tim mạch, liên quan đến phổi và tự miễn dịch. Dưa chuột cũng có giá trị calo thấp, thường được thêm vào chế độ giảm cân . Quinoa (hạt diêm mạch) chứa nhiều protein hơn bất kỳ loại ngũ cốc nào khác. Ngoài ra, bạn có thể nhận được rất nhiều phốt pho từ thực phẩm này. Ăn hạt diêm mạch còn giúp cải thiện các quá trình liên quan đến trao đổi chất. Chard (cải cầu vồng) là một loại rau lá xanh chứa nhiều vitamin K (giúp làm sạch máu và cải thiện tình trạng đông máu), và cả vitamin A và E, natri, magiê, canxi và sắt. Loại vitamin này giúp cải thiện lưu thông máu, Làm cho răng và xương chắc khỏe hơn, và giúp cơ thể chống lại virus. Chanh ngăn ngừa sự phát triển của ung thư, giảm nguy cơ đột quỵ, loại bỏ độc tố cơ thể, ngừa thiếu vitamin, các vấn đề về đường tiêu hóa, các vấn đề về chuyển hóa khoáng chất, xơ vữa động mạch và tăng huyết áp. Thời Trung cổ, mọi người thậm chí còn tin rằng loại quả có múi này có khả năng bảo vệ con người khỏi bệnh dịch. Húng quế chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, giúp giải độc cơ thể và giảm tác động có hại của căng thẳng lên cơ thể. Ngoài ra, thực phẩm này có tác dụng chống viêm, giảm đau, hạ sốt, điều trị miễn dịch và lợi tiểu. Ảnh: BS. Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC.