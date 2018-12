10 loại thực phẩm chứa nhiều kali hơn cả quả chuối

Bí ngô là thực phẩm chứa nhiều kali hơn cả chuối. Trong khi 1 cốc chuối chứa 420mg kali thì 1 cốc bí ngô chứa đến 582mg kali. Ngoài ra, trong bí ngô cũng chứa thêm nhiều dưỡng chất giá trị cho cơ thể như giàu chất xơ, nhiều vitamin A và C giúp cơ thể tăng cường hệ miễn dịch, tốt cho mắt... Đậu tương: Hầu hết các loại đậu nành là một trong những nguồn protein thực vật rất lớn. Một cốc đậu nành cung cấp 676 mg (14% DV) kali. Bạn có thể thưởng thức hạt đậu tương như một món ăn nhẹ hay trộn lẫn trong món salad. Khoai lang, khoai tây: Một củ khoai lang nướng chứa 542mg kali (12% nhu cầu mỗi ngày) trong khi khoai tây cung cấp tới 941mg kali. Cả 2 loại củ này rất tốt cho sức khỏe vì chúng còn cung cấp cho cơ thể hàm lượng vitamin A rất cao. Củ dền: Một cốc củ dền chứa 518mg kali. Ngoài ra, củ dền cũng chứa folate, mangan, đồng cùng hàm lượng chất xơ, magiê, phốt pho, vitamin C, sắt và vitamin B6 cao. Do đó, ăn củ dền thường xuyên không chỉ giúp bổ sung kali tốt hơn mà còn có tác dụng ổn định tinh thần, giúp gan khỏe mạnh. Nước sốt cà chua: Cà chua giàu kali, khi chúng được nấu chín thành các sản phẩm như nước sốt, món hầm, canh… lượng kali sẽ tăng lên. Một nửa cốc nước sốt cà chua, cà chua đóng hộp chứa khoảng 450mg kali, cùng với lycopene, một chất chống oxy hóa mạnh và rất nhiều vitamin, khoáng chất bổ sung. Đậu đen: Đậu đen có hàm lượng chất xơ và protein rất cao, đồng thời cũng là nguồn kali dồi dào. Một chén đậu đen đã nấu chín có khoảng 739mg kali. Đậu trắng: Một chén đậu trắng có thể cung cấp tới 1/4 hàm lượng kali cần thiết mỗi ngày cho cơ thể: 1.180mg. Dưa hấu: Ăn 2 miếng dưa hấu nhỏ mỗi ngày, cơ thể sẽ nhận được 641mg kali (tương đương 14%). Dưa hấu cũng là nguồn lycopene dồi dào, chất tạo màu thực vật tự nhiên có tác dụng ngăn ngừa nguy cơ mắc một số bệnh ung thư nhất định. Sữa chua: Ăn một cốc sữa chua nguyên chất mỗi ngày sẽ dung nạp cho cơ thể khoảng 573mg kali. Thêm vào đó, nó cũng cung cấp tới 50% nhu cầu canxi cần thiết hàng ngày. Mơ khô: Mơ khô rất giàu kali, với hơn 1.000 mg trong nửa cốc. Chúng cũng giàu vitamin A, sắt và niacin. Mơ tươi không phải là một nguồn giàu kali, nhưng việc khử nước (sấy khô) sẽ giúp mơ tập trung nhiều dinh dưỡng hơn. Ảnh: RD. Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC.

