10 đồ uống giúp tăng sức đề kháng, phòng ngừa virus corona

Nước trái cây họ cam, quýt: Nước cam tươi cung cấp tới 50% nhu cầu về vitamin C mỗi ngày cho cơ thể. Lượng vitamin này giúp bạn tăng sức đề kháng, bảo vệ mao mạch. Nước ép lựu: Các nhà khoa học cũng đưa lựu vào danh sách các loại trái cây hỗ trợ hệ miễn dịch tốt nhất. Bên cạnh tác dụng ngừa thiếu máu và tăng cường sức đề kháng, lựu còn chứa khá nhiều vitamin A và chất chống oxy hóa giúp khỏe mạnh, ngăn ngừa các chứng bệnh về tim mạch. Nước ép táo chứa các chất dinh dưỡng quan trọng như vitamin A, vitamin B6, vitamin C, kali và folic. Vitamin C là chất chống lại bệnh cúm hiệu quả, có thể rút ngắn thời gian cơ thể nhiễm lạnh và ngăn ngừa bệnh tật. Bạn có thể kết hợp táo với cà rốt và cam vừa ngon vừa có lợi cho sức khỏe. Dưa hấu là loại trái cây có nhiều nước, dễ dàng làm nước ép uống hàng ngày. Dưa hấu chứa nhiều vitamin, chất khoáng, chất chống oxy hóa và có lượng calo thấp, không chỉ giúp hệ thống miễn dịch tốt mà còn có thể giúp giảm đau nhức cơ bắp, giảm viêm. Nước ép đu đủ: Tương tự, nước ép đu đủ cũng là một thức uống phổ biến chứa rất nhiều vitamin C. Những dưỡng chất từ đu đủ có vai trò rất quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Mật ong: Mật ong từ xưa đến nay vẫn được coi là vị thuốc chữa bách bệnh nếu bạn biết sử dụng và kết hợp đúng cách. Khoa học cũng đã chứng minh, mật ong có tác dụng ngăn chặn sự phát triển của virus, vi khuẩn và nấm. Trong mùa đông lạnh, bạn có thể kết hợp pha mật ong cùng trà xanh, nước gừng,... hay pha mật ong cùng nước ấm để uống mỗi ngày. Nước dừa: Không chỉ thơm ngon và có tác dụng giải khát, nước dừa có tác dụng bổ sung chất điện giải trong cơ thể, từ đó giúp tăng cường sức khỏe một cách hữu hiệu. Cà rốt là một loại nguyên liệu không thể thiếu trong nhiều món ăn. Tuy nhiên, để cơ thể hấp thu một cách tốt nhất các dinh dưỡng từ loại củ này, bạn nên uống trực tiếp nước ép cà rốt bởi nó rất giàu beta carotene và vitamin A giúp cơ thể ngăn ngừa tổn thương tế bào, đồng thời tăng cường hệ thống miễn dịch. Nước ép kiwi: Ít người biết rằng, lượng vitamin C có trong kiwi còn cao hơn các loại quả “trứ danh” như cam, bưởi... Vitamin C có thể rút ngắn thời gian của sự nhiễm lạnh và ngăn ngừa bệnh tật, do vậy bạn nên uống nước ép kiwi mỗi ngày để có một sức khỏe tuyệt vời. Nước chanh gừng: Gừng có tác dụng tăng cường lưu thông máu và chanh giàu chất chống oxy hóa. Bởi vậy, khi bị cảm lạnh, uống một ly trà gừng có thể ấm người. Uống trà gững có thể tăng cường sức đề kháng của cơ thể. Ảnh: Internet. Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC.

