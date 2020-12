10 điều kỳ lạ có thể xảy ra với cơ thể bạn vào mùa đông

1. Lưỡi hoạt động nhiều hơn bình thường: Trời lạnh làm cho môi bạn cảm thấy bị khô và bạn muốn liếm môi thường xuyên để dưỡng ẩm. Mặc dù điều này có thể khiến cho bạn cảm thấy thoải mái tạm thời, nhưng nó lại khiến môi bạn trở nên nứt nẻ hơn. Nước bọt bay hơi rất nhanh khiến môi bạn thậm chí còn khô hơn trước. 2. Bạn có thể bị đau răng: Nếu nhạy cảm về răng, bạn có thể bị đau buốt răng khi ở ngoài trời quá lạnh. Các nha sĩ khuyên bạn nên thở bằng mũi khi ra ngoài trời, quấn khăn quanh miệng để giữ ấm và bảo vệ răng. 3. Lượng đường trong máu có thể tăng lên: Cơ thể vào mùa đông thường tiết ra các hormone căng thẳng làm tăng lượng đường trong máu. Đối với nhiều người khi nhiệt độ giảm xuống, lượng đường trong máu cũng tăng lên vì khi trời lạnh, chúng ta ít có động lực ra ngoài và tập thể dục hơn. 4. Bạn có thể giảm cân: Mặc dù nhiều người có thể tăng cân vào mùa đông, tuy nhiên cơ thể cũng dễ đốt cháy calo hơn khi trời lạnh. Khi cơ thể chúng ta thích nghi với nhiệt độ lạnh, chúng ta sản sinh ra nhiệt và đốt cháy thêm năng lượng. 5. Xuất hiện các nếp nhăn: Da của chúng ta thường dễ bị tổn thương hơn vào mùa lạnh. Bởi độ ẩm trong không khí giảm trong những tháng lạnh, tuần hoàn máu chậm hơn, da của bạn trở nên khô hơn. Nó không thể giữ đủ nước và kết quả là da bị khô và dễ nhăn hơn. 6. Mắt bị khô hơn: Đôi mắt của chúng ta có thể bị khô hơn vào mùa đông so với mùa hè. Lớp màng nước mỏng bao phủ mắt rất nhạy cảm với sự thay đổi của môi trường, ví dụ như không khí khô hoặc gió. Các bác sĩ khuyên chúng ta nên sử dụng máy làm ẩm không khí, nước mắt nhân tạo và đứng trong bóng râm khi ra ngoài trong mùa đông. 7. Bạn dễ bị mất nước hơn: Những ngày mùa đông, chúng ta thường cảm thấy ít khát nước hơn và thường quên uống đủ nước. Chúng ta đổ mồ hôi ít hơn trong mùa lạnh do vậy mọi người có xu hướng uống ít hơn vì nghĩ rằng chúng ta đã đủ nước. Việc bạn cảm thấy ít khát nước hơn không có nghĩa là cơ thể bạn cần ít nước hơn, mà bạn phải uống đúng lượng nước mà cơ thể cần hằng ngày. 8. Ngón tay "co lại": Mùa đông, nhiều người sẽ nhận thấy chiếc nhẫn hay đeo có vẻ rộng hơn. Bác sĩ Albert Ahn từ Bệnh viện Langone thuộc Đại học New York (Mỹ) giải thích: "Để duy trì nhiệt độ cơ thể, mạch máu co lại và máu ít dồn đến các ngón tay, ngón chân hơn. Kết quả là chúng như bị nhỏ lại". 9. Nguy cơ đau tim tăng: Vì cố gắng giữ nhiệt, cơ thể gây áp lực lên tim, buộc cơ quan này làm việc nhiều hơn. Kết quả, nguy cơ đau tim sẽ tăng lên vào mùa đông. 10. Tâm trạng ủ rũ: Nhiệt độ giảm, ban ngày ngắn lại khiến con người dễ bị thiếu vitamin D và rơi vào tâm trạng ủ rũ, chán chường. Hiện tượng này nặng, nhẹ tùy từng cá nhân; một số trường hợp nghiêm trọng sẽ chuyển thành chứng rối loạn cảm xúc theo mùa. Muốn giảm tâm trạng tiêu cực, các chuyên gia y tế khuyến cáo cộng đồng tập thể dục, dành thời gian phơi nắng và xem xét việc uống vitamin D bổ sung. Ảnh: Internet. Mời độc giả xem video "Lạnh người với công việc kề cận thần chết trong lòng đất". Nguồn: ANTV.

