10 dấu hiệu sớm cảnh báo cơ thể đang thiếu vitamin C trầm trọng

Lợi thường bị sưng và ra máu: Vitamin C tạo nên nền tảng cho sức khỏe răng miệng. Nếu thiếu vitamin này, bạn rất dễ bị viêm lợi mặc dù chăm sóc răng miệng kỹ càng. Lượng vitamin C hàng ngày cần bổ sung là khoảng 75mg cho phụ nữ trưởng thành và 90mg cho nam giới trưởng thành. Nếu hút thuốc, bạn cần tăng thêm 35mg vitamin C mỗi ngày. Dễ bị bầm tím: Nếu thường xuyên xuất hiện những vết bầm không rõ lý do, khả năng là bạn đang thiếu vitamin C. Cơ thể cần vitamin C để sản xuất collagen có tác dụng chữa lành vết thương. Hãy bổ sung trái cây và quả có múi vào chế độ ăn hàng ngày. Tóc dễ gãy và dễ rụng: Rụng nhiều tóc rất có thể bạn đang thiếu vitamin C. Ngoài các loại mỹ phẩm chăm sóc tóc, hãy bổ sung các thực phẩm giàu vitamin C như bông cải xanh và kiwi để tóc khỏe từ bên trong. Bị đau khớp thường xuyên: Đau khớp là một dấu hiệu phổ biến của thiếu vitamin C. Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, thiếu nó có thể dẫn đến viêm nhiễm và làm đau khớp. Hệ miễn dịch có vấn đề: Nếu thường xuyên bị cúm, cảm lạnh và nhiễm trùng, có khả năng hệ miễn dịch của bạn đang rất yếu do thiếu vitamin C. Loại vitamin này kích thích sản xuất các tế bào bạch cầu, chống lại các bệnh truyền nhiễm. Nên tăng lượng vitamin C mỗi ngày để cơ thể khỏe mạnh. Tăng cân mà không rõ lý do: Nếu tăng cân khi không có sự thay đổi nào trong lối sống, rất có thể có liên quan đến việc thiếu vitamin C. Nghiên cứu cho thấy mối liên hệ giữa vitamin C và lượng mỡ trong cơ thể, đặc biệt là mỡ bụng. Vitamin C giúp cơ thể bạn đốt cháy chất béo hiệu quả hơn, vì vậy đừng quên bổ sung mỗi ngày. Buồn ngủ và mệt mỏi vào ban ngày: Nếu ngủ đủ giấc vào ban đêm nhưng vẫn cảm thấy uể oải vào ban ngày thì có thể bạn đang thiếu vitamin C. Mệt mỏi là một trong những triệu chứng của thiếu vitamin C. Bổ sung đủ lượng vitamin C sẽ nhanh chóng giúp bạn khắc phục tình trạng này. Da khô và xỉn màu: Vitamin C đóng vai trò cực kỳ quan trọng để sản xuất collagen. Nếu không nạp đủ vitamin C, làn da của bạn sẽ trông xỉn màu và nhăn nheo vì thiếu hụt collagen. Ngoài bổ sung vitamin C vào chế độ ăn hàng ngày, bạn có thể chăm sóc da bằng những loại serum vitamin trên thị trường. Chảy máu cam thường xuyên: Ra máu cam thường không nguy hiểm cho sức khỏe, nhưng chảy thường xuyên thì có lẽ cơ thể bạn cần nhiều vitamin C. Bên dưới niêm mạc mũi là kết cấu chằng chịt các mạch máu nhỏ. Vitamin C rất quan trọng để chúng không bị tổn thương, tránh hiện tượng ra máu cam. Móng tay mỏng và yếu: Vitamin C là chất xúc tác để cơ thể hấp thụ sắt tốt hơn. Nếu cơ thể rơi vào trạng thái cạn kiệt vitamin C thì hậu quả là thiếu máu do thiếu sắt, khiến móng dễ gẫy. Trong trường hợp chất tăng cường móng không phát huy hiệu quả, bạn có thể cân nhắc điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, bổ sung nhiều trái cây và rau quả tươi. Ảnh: BS, Internet. Video "Những thực phẩm tốt cho người đau dạ dày". Nguồn: VTC.

