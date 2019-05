10 dấu hiệu của bệnh béo phì bạn nên biết

Đau đầu gối: Những người béo phì thường bị đau đầu gối dù không đi lại nhiều. Nếu bạn có dấu hiệu thừa cân đi kèm với đau đầu gối, hãy đến gặp bác sĩ ngay để được tư vấn. Đau lưng: Có rất nhiều nguyên nhân gây đau lưng như: tai nạn, chấn thương hoặc làm việc quá sức. Ngoài ra, đau lưng có thể là dấu hiệu của béo phì. Trầm uất: Béo phì dẫn đến trầm cảm ở nhiều bệnh nhân. Những người béo phì, hoặc cho rằng mình béo, thường có mặc cảm về bản thân, sợ hãi ánh mắt của người khác. Họ thường dần xa lánh mọi người xung quanh. Khó thở: Những người béo phì thường gặp khó khăn khi vận động. Phần mỡ thừa ở cổ và ngực khiến hơi thở trở nên ngắn và yếu. Do đó người bệnh sẽ cảm thấy khó thở. Ợ nóng: Nhiều bệnh nhân béo phì thường xuyên gặp phải tình trạng ợ nóng. Nếu bạn gặp phải dấu hiệu này, hãy đến gặp bác sĩ để được tư vấn. Ngáy ngủ: Tiếng ngáy được tạo ra do sự rung của các mô mềm ở họng và cổ khi bạn hít vào. Béo phì làm tăng nguy cơ mắc chứng ngưng thở khi ngủ, khiến bạn ngáy nhiều hơn. Các vấn đề về da: Béo phì có thể gây ra một số vấn đề về da. Sự thay đổi hormone có thể khiến vùng da ở cổ và các phần gập của cơ thể bị sạm và chảy nhão; đồng thời sự căng da có thể gây các vết rạn. Suy tĩnh mạch: Suy tĩnh mạch là hiện tượng các mạch máu giãn nở bất thường do sự suy yếu thành mạch. Các chuyên gia ước tính gần 50% phụ nữ độ tuổi 40 - 50, và gần 75% phụ nữ độ tuổi 60 - 70 mắc chứng suy yếu tĩnh mạch chân. Kinh nguyệt không đều: Béo phì thường gây ra tình trạng lỡ kinh, kinh nguyệt không đều, không rụng trứng, hoặc chu kì kinh nguyệt kéo dài. Đó là bởi phần mỡ thừa có thể gây rối loạn hormone trong cơ thể. Huyết áp cao: Nghiên cứu cho thấy, béo phì có liên quan đến chứng cao huyết áp và làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Điều tra dân số cho thấy, ít nhất 2/3 số ca cao huyết áp có liên quan trực tiếp đến béo phì./.

