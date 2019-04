10 dấu hiệu cảnh báo cơ thể tích tụ quá nhiều độc tố

Táo bón kéo dài: Khi chúng ta ăn thực phẩm, chúng ta cũng vô tình tiêu thụ rất nhiều hóa chất đi kèm với nó, chẳng hạn như chất bảo quản, chất tạo màu và hương liệu nhân tạo. Ruột được giao nhiệm vụ tiêu hóa cũng phải đối mặt với các chất độc này. Sự tích tụ độc tố này có thể dẫn đến đau dạ dày và táo bón. Chóng mặt, choáng váng: Nếu bạn cảm thấy chóng mặt, bối rối và không thể tập trung vào việc gì ngay cả khi lúc đó là buổi sáng và bạn vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon, rất có thể là dấu hiệu cảnh báo cơ thể tích tụ quá nhiều độc tố. Những độc tố này gây ra một loạt các phản ứng làm mất đi các vitamin và khoáng chất thiết yếu mà cơ thể cần để hoạt động. Mùi cơ thể quá nặng: Mặc dù bạn đã tắm buổi sáng, dùng sản phẩm khử mùi nhưng cơ thể vẫn phát ra mùi khó chịu. Lúc này, hãy nghĩ đến khả năng độc tố có thể khiến cơ thể bạn bốc mùi. Những độc tố này khi được tiêu hóa sẽ tạo ra khí và mùi thoát ra khỏi lỗ chân lông tạo mùi hôi. Đau khớp và cơ bắp bất thường: Nếu bạn không tập luyện quá sức hay thực hiện những công việc tay chân nặng nhọc mà vẫn bị đau cơ và khớp thì đó có thể là do cơ thể tích tụ độc tố. Đau nhức cơ thể là những chỉ số cảnh báo có thể bạn đang bị viêm không kiểm soát được trong cơ thể. Những thay đổi lạ xuất hiện trên da: Da là cơ quan lớn nhất trong cơ thể chúng ta và thường xuyên phải tiếp xúc với môi trường ô nhiễm vì vậy nó rất dễ bị nhiễm độc. Ngoài ra, các sản phẩm như dầu gội, dầu xả, xà phòng và kem dưỡng da mà chúng ta sử dụng có thể chứa các hóa chất độc hại cũng có thể gây hại cho da. Tiếp xúc với nhiều hóa chất độc hại có thể dẫn đến các triệu chứng như mụn trứng cá, phát ban và bệnh chàm. Ngày càng khó ngủ hơn: Sự tích tụ độc tố có thể làm hỏng giấc ngủ của bạn. Một lượng lớn chất độc trong cơ thể có thể khiến mức độ hormone Cortisol kiểm soát giấc ngủ suy giảm, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến giấc ngủ của bạn. Nếu ngày càng khó ngủ hơn, hãy cân nhắc thực hiện thải độc cơ thể. Tăng cân: Dù rất cố gắng tập luyện tại phòng tập thể dục nhưng bạn vẫn tiếp tục tăng cân thì đó có thể do vấn đề về hormone của bạn. Các độc tố đã tác động xấu đến mức độ của một số hormone trong cơ thể, trong đó có hormone duy trì cân nặng. Kết quả là dù bạn cố gắng luyện tập thì vẫn tăng cân. Hơi thở có mùi: Hôi miệng thường là triệu chứng của các vấn đề tiêu hóa. Nó xảy ra khi hệ thống tiêu hóa của bạn phải vật lộn để tiêu hóa tất cả những gì bạn ăn. Những vấn đề tiêu hóa cũng có thể xảy ra khi gan của bạn chiến đấu để làm sạch tất cả các độc tố tích lũy trong cơ thể. Móng chân dễ gãy và trông xấu xí: Trọng lực kéo chất độc xuống cơ thể bạn và móng chân có thể là nơi phải hứng chịu. Rụng tóc nhanh hơn: Rụng tóc nhiều có thể là do ảnh hưởng của các chất độc như asen, chì và tali (được tìm thấy trong khói thuốc lá)... Vì vậy, đừng bỏ qua hiện tượng rụng tóc. Nếu tóc rụng nhiều và kéo dài, hãy đi khám ngay. Nếu bạn thấy mình một số dấu hiệu mô tả ở trên, hãy nghĩ đến việc thải độc cho cơ thể. Trước mắt, hãy làm ngay những cách đơn giản nhất là thay đổi lối sống lành mạnh như uống nhiều nước để loại bỏ độc tố ra ngoài, luyện tập yoga, ăn thực phẩm sạch… Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC.

