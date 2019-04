10 dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang căng thẳng nghiêm trọng

Bệnh ngoài da: Căng thẳng rất có thể sẽ gây ra các bệnh vẩy nến, mụn trứng cá và các bệnh ngoài da. Theo một nghiên cứu giữa các sinh viên của các nhà khoa học cho thấy mối liên hệ mật thiết giữa căng thẳng tâm lý cao và các vấn đề về da. Cân nặng không ổn định: Thường xuyên căng thẳng sẽ làm tăng sản xuất hormone cortisol khiến chất béo chuyển hóa và carbohydrate hỗ trợ lượng đường cần thiết trong máu. Nếu một người có quá nhiều hormone sẽ khiến họ ăn nhiều hơn, gây tăng cân. Thường xuyên bị cảm lạnh: Nghiên cứu trước đó đã chỉ ra rằng, căng thẳng gây ra việc sản xuất cortisol, có thể ức chế viêm. Tuy nhiên, nếu một người đang bị căng thẳng mãn tính, hệ thống miễn dịch trở nên ít nhạy cảm hơn với cortisol, dẫn đến tình trạng viêm nghiêm trọng hơn. Một khi tình trạng viêm nghiêm trọng thì cơ thể rất dễ bị cảm lạnh so với người có sức đề kháng tốt hơn. Rối loạn tiêu hóa: Có những bằng chứng khoa học cho thấy rằng, căng thẳng có thể sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới đường tiêu hóa cho dù có sử dụng thuốc cũng không thể cải thiện được tình hình. Cách tốt nhất là nên tới gặp bác sĩ để tìm ra nguyên nhân cụ thể. Khó tập trung hơn bình thường: Theo nghiên cứu, những người thường xuyên bị căng thẳng kéo dài thì rất khó có thể tập trung vào việc gì. Do đó nếu bỗng dưng cảm thấy kém tập trung hơn bình thường thì hãy dành thời gian để nghỉ ngơi để giải tỏa căng thẳng thần kinh. Rụng tóc: Các nhà khoa học đã đi đến kết luận rằng căng thẳng có thể làm cho bạn bị hói. Nếu bạn nhận thấy rằng mình bị rụng tóc nhiều và cách bổ sung vitamin khác nhau không có hiệu quả thì, căng thẳng có thể là một lý do. Nhức đầu: Có rất nhiều nguyên nhân khiến bạn bị nhức đầu như thoái hóa xương khớp, ngủ sai tư thế, huyết áp thấp hoặc cao, viêm xoang, mang thai và nhiều bệnh khác. Tuy nhiên căng thẳng quá mức cũng khiến bạn bị đau đầu. Giảm ham muốn “yêu”: Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học, những người căng thẳng thường xuyên cũng sẽ bị giảm ham muốn. Nếu trong khoảng thời gian dài mà không có “chuyện ấy” với bạn đời do căng thẳng thì hãy cùng nhau du lịch một chuyến để giải tỏa. Mất ngủ : Căng thẳng cũng là nguyên nhân khiến bạn mất ngủ. Nếu mất ngủ sẽ khiến cho một người gặp nhiều khó khăn trong quá trình làm việc bình thường. Nếu dùng thuốc ngủ nhưng vẫn không có tác dụng gì thì cần phải tới gặp bác sĩ. Bệnh tim mạch: Các nhà khoa học đã chứng minh rằng, căng thẳng mãn tính là một trong những nguyên nhân gây ra các bệnh tim mạch. Những trường hợp như làm việc chăm chỉ hoặc không có việc gì; những người sống trong nghèo khổ và gia đình thường xuyên gặp vấn đề càng khiến cho mọi thứ tồi tệ hơn. Ảnh: BS. Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC.

