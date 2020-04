10 dấu hiệu cảnh báo bệnh tim bạn chớ bỏ qua kẻo mất mạng

Đau lan đến cánh tay: Nhiều đàn ông bị đau ở cánh tay trái trong khi phụ nữ thường bị đau ở vị trí tương tự hoặc đau cả hai bên cánh tay. Vài phụ nữ cũng cho biết họ có bị đau khuỷu tay đột ngột trước khi chịu một cơn đau tim. Ho liên tục, khó dứt: Ho có thể bắt nguồn từ nhiều vấn đề khác nhau và nó cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh tim. Cơn ho dai dẳng tạo ra chất lỏng màu hồng có chứa máu là dấu hiệu phổ biến của bệnh suy tim. Đánh trống ngực là tình trạng đập bất thường của tim và cũng là triệu chứng khá phổ biến báo hiệu bệnh tim mạch. Hầu hết bệnh nhân mô tả về tình trạng đánh trống ngực giống như sự lệch nhịp của tim (gần như tim tạm dừng hoạt động, thường theo sau một nhịp đập đặc biệt mạnh) hoặc nhịp tim nhanh, chậm bất thường. Lo lắng cực độ và bất thường: Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người mắc chứng lo âu cực độ từ sớm dễ bị bệnh tim. Lo lắng có thể xuất phát từ lối sống căng thẳng hoặc do các chứng rối loạn khác nhau như: rối loạn hoảng sợ và lo lắng ám ảnh. Chúng khiến nhịp tim tăng nhanh, tăng huyết áp hoặc giảm nhịp tim. Ngất xỉu và mất ý thức: Ngất xỉu được lý giải là sự mất tạm thời hoặc đột ngột của ý thức. Đây cũng là triệu chứng khá phổ biến đối với hầu hết mọi người. Đôi khi ngất xỉu lại là dấu hiệu của bệnh tim mạch nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng. Đó là khi lượng máu đến não hoặc oxy trong máu bị giảm đột ngột gây ngất xỉu. Mệt mỏi và buồn ngủ vào ban ngày là một trong những triệu chứng của bệnh tim mạch. Mệt mỏi có thể được xem là không thể tiếp tục hoạt động như ở mức của một người khỏe mạnh bình thường. Một trong những nguyên nhân tim mạch gây ra hiện tượng này là suy tim. Khó thở: Suy tim và bệnh mạch vành là một trong những nguyên nhân nghiêm trọng gây ra dấu hiệu khó thở. Bệnh nhân suy tim thường khó thở khi gắng sức, nặng hơn có thể khó thở cả khi nằm nghỉ. Chân bị phù: Khi mang thai, giãn tĩnh mạch, đi lại nhiều cũng có thể là nguyên nhân khiến chân của bạn bị phù. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những dấu hiệu cho chức năng tim bị suy yếu bởi có khả năng bơm máu của tim kém đi, điều này khiến cho chân bạn bị phù. Chán ăn và cảm thấy buồn nôn: Nhiều bệnh nhân mắc bệnh tim cho thấy họ ít cảm giác thèm ăn và/hoặc thấy buồn nôn ngay cả khi chỉ ăn vài miếng. Lý do là sự tích tụ chất lỏng xung quanh gan và ruột ảnh hưởng đến cơ quan tiêu hóa, gây ra những cơn đau bụng. Đau nửa đầu: Đau đầu nhiều khi là do thời tiết hoặc căng thằng. Tuy nhiên, đau nửa đầu thường xuyên là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ về sức khỏe. Khoảng 40% bệnh nhân mắc bệnh tim có kèm theo chứng đau nửa đầu. Ảnh: Internet. Video "Tin dịch bệnh do virus Corona mới nhất sáng 11/4". Nguồn: VTC Now

