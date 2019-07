10 chế độ ăn giúp phụ nữ tăng khả năng có thai

Thực phẩm bổ máu: Bạn cần ăn những thực phẩm tốt cho máu trong tuần kinh nguyệt để bù lại lượng máu bị mất, giúp tăng khả năng có thai. Bạn nên ăn thịt sạch, cá, trứng, đậu đen, đậu lăng, tảo bẹ, bông cải xanh, cherry, nho tím và quả mâm xôi. Bổ sung vitamin C: Bạn cần chú ý bổ sung vitamin C trong tuần kinh nguyệt, bởi cơ thể cần hấp thụ sắt từ các thực phẩm giàu vitamin C. Hãy ăn các trái cây họ cam, xoài, cherry, khoai tây, cà chua, bí đỏ, dâu, đậu Hà Lan và cải xoong. Thực phẩm giúp “âm thịnh”: Khi “âm thịnh” thì cơ thể bạn cũng tràn trề sức sống hơn, không chỉ từ các cơ quan bên trong mà cả ngoại hình nữa. Hãy ăn những thực phẩm giúp tăng khí âm vào tuần trước khi rụng trứng để hỗ trợ giai đoạn âm của chu kì kinh nguyệt. Hãy ăn các món như thịt, cá, các động vật họ ngao, trứng và một lượng vừa phải các thực phẩm từ sữa. Bổ sung vitamin E: Hãy bổ sung vitamin E vào thời gian trước khi rụng trứng để nuôi dưỡng các nang trứng đang phát triển. Hãy ăn quả hạch, các loại hạt, ngũ cốc, khoai lang, dầu ép lạnh, rau ăn lá và bơ. Bổ sung vitamin B: Thực phẩm giàu vitamin B rất tốt cho những phụ nữ đang có ý định mang thai, bởi vitamin B hỗ trợ quá trình rụng trứng và thụ thai. Hãy luôn ăn các loại rau lá xanh, ngũ cốc nguyên hạt, trứng và thịt. Bổ sung kẽm: Kẽm là rất cần thiết để giúp tế bào phát triển nhanh chóng trong thời kì mang thai. Hãy ăn các thực phẩm như thịt, cá, thịt gia cầm, mầm lúa mì, trứng, ngũ cốc và quả sung. Ăn thực phẩm đã nấu chín: Bạn nên ăn các món ăn đã nấu chín vào khoảng thời gian trước kì kinh nguyệt hoặc trước thời điểm dự tính mang thai. Các món được nấu chín sẽ giữ cho tử cung ấm và nhờ đó hàm lượng progesterone sẽ cao. Tránh ăn thực phẩm chế biến sẵn: Bạn nên tránh ăn các thực phẩm đã chế biến sẵn như đồ hộp, đường tinh luyện, cà phê và cồn vào tuần trước kì kinh nguyệt hoặc trước thời điểm mang thai dự kiến, đặc biệt là những người mắc hội chứng tiền kinh nguyệt (PMS). Bổ sung nước và chất xơ: Bạn cần bổ sung nước và chất xơ trước khi đến kì kinh nguyệt để hỗ trợ quá trình chuyển hóa estrogen của gan. Estrogen là nguyên nhân chính gây ra những triệu chứng tiền kinh nguyệt như đau bụng, đầy hơi và tâm trạng thất thường. Ăn dứa: Ăn dứa vào tuần sau khi rụng trứng sẽ giúp tăng khả năng có thai của bạn. Dứa có chứa bromelain giúp làm dày thành tử cung, từ đó giúp trứng dễ dàng làm tổ.

