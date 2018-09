10 cách làm sạch đại tràng tự nhiên

Nước muối: Uống nhiều nước hỗ trợ trong việc điều chỉnh tiêu hóa của bạn. Nó cũng giúp làm sạch đại tràng khi bị ngộ độc rất hiệu quả. Nước muối lại lợi ích cho những người bị táo bón và chuyển động ruột không đều. Trước khi ăn sáng, pha 2 muỗng cà phê muối biển hoặc muối Himalaya với nước ấm và uống nó để bảo vệ và làm sạch đại tràng. Giấm táo: Giấm táo có đặc tính chống oxy hóa và kháng sinh giúp thúc đẩy sự phát triển của các vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh và giúp làm sạch ruột kết. Giấm táo có chứa một loại vi khuẩn gọi là Acetobacter hỗ trợ quá trình tiêu hóa và hoạt động tốt trong ruột của bạn. Chế độ ăn nhiều chất xơ: Chất xơ được tìm thấy trong thực phẩm như trái cây, rau, ngũ cốc và các loại hạt. Các loại thực phẩm thực vật này chứa cellulose giúp ngăn ngừa táo bón và điều chỉnh ruột hoạt động quá mức. Thực phẩm thực vật có chất xơ cao cũng giúp tăng cường các vi khuẩn khỏe mạnh trong ruột kết. Hãy ăn nhiều loại thực phẩm giàu chất xơ trong chế độ ăn uống hàng ngày của bạn. Nước chanh: Chanh rất giàu vitamin C giúp tăng tốc độ trao đổi chất và hỗ trợ trong quá trình giải độc. Nó cũng chứa axit citric giúp sản xuất các loại nước tiêu hóa, do đó cho phép tiêu hóa đúng cách. Nước chanh rất tốt để làm sạch ruột kết vì nó có thể loại bỏ độc tố khỏi cơ thể một cách hiệu quả. Tinh bột kháng: Tinh bột kháng là một carbohydrate hoạt động như một chất xơ được tìm thấy trong thực phẩm thực vật như gạo, khoai tây, các loại đậu, chuối xanh và các loại ngũ cốc. Nó làm tăng hệ vi sinh đường ruột do đó, thúc đẩy một đại tràng khỏe mạnh. Theo một nghiên cứu trong nghiên cứu phòng chống ung thư, tinh bột kháng cũng có thể làm giảm nguy cơ ung thư đại tràng bằng cách giữ cho ruột khỏe mạnh. Nước ép rau quả: Nước ép rau quả có tác dụng làm sạch đại tràng rất tốt. Nước rau, quả ép có chứa chất xơ và chất dinh dưỡng hỗ trợ cho quá trình tiêu hóa. Bạn có thể lựa chọn các loại rau như cà rốt, củ dền, dưa chuột, cà chua, rau chân vịt để làm sạch ruột già. Nước ép lô hội: Nước ép lô hội giúp giảm bớt hoạt động của ruột bằng cách cân bằng các tác động của chất thải trong cơ thể, do đó loại bỏ các độc tố khỏi cơ thể. Điều này giúp làm sạch ruột kết tự nhiên. Probiotics: Một cách tự nhiên khác để làm sạch ruột kết của bạn là dùng các chế phẩm sinh học trong chế độ ăn uống. Thực phẩm probiotic như sữa chua, dưa chua và các loại thực phẩm lên men khác phục hồi các vi khuẩn có lợi trong ruột giúp giữ cho ruột kết của bạn khỏe mạnh và làm sạch nó bằng cách kiềm chế tình trạng viêm. Trà thảo mộc: Các loại thảo mộc như gừng, ớt và tỏi có chứa chất phytochemical kháng khuẩn có thể ngăn chặn vi khuẩn không lành mạnh nhân lên trong đại tràng. Uống trà gừng, tỏi hoặc ớt cayenne mỗi ngày một lần sẽ giúp làm sạch ruột kết của bạn. Hạt lanh: Để ngăn ngừa viêm ở đường tiêu hóa, chúng ta nên dùng hạt lanh. Những hạt giống này cũng có tác dụng nhuận tràng có thể giúp làm sạch ruột kết của bạn một cách tự nhiên. Ngoài ra, chất xơ và chất chống oxy hóa trong hạt lanh có thể làm tăng tần suất đi tiêu của bạn, do đó loại bỏ chất thải ra khỏi cơ thể.

