1 năm 3 lần vi phạm, Dược phẩm quốc tế USA có nhờn luật?

Chỉ trong vòng hơn 1 năm (từ tháng 6/2017 đến tháng 7/2018), Công ty Cổ phần Dược phẩm quốc tế USA liên tiếp 3 lần vi phạm những quy định về an toàn thực phẩm trong sản xuất, buôn bán những sản phẩm thực phẩm chức năng.



Cụ thể, ngày 10/7 Cục An toàn thực phẩm ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm với tổng số tiền phạt 298.000.000 đồng, trong đó Công ty Cổ phần Dược phẩm quốc tế USA (địa chỉ: 61A1 Khu đô thị Đại Kim, Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) bị phạt 28 triệu đồng do vi phạm sản xuất, buôn bán sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Lactomin New thuộc diện phải thực hiện công bố hợp quy, công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm mà không có giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy, giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.



Thực phẩm Lactomin New của Công ty Dược phẩm quốc tế USA bị phạt.

Đáng chú ý, tháng 8/2017 Công ty Dược phẩm quốc tế USA bị phạt 84 triệu đồng với hành vi: Sản xuất 02 lô hàng giả không có giá trị sử dụng, công dụng.

Các lô sản phẩm bao gồm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Arginin B.Complex Extra, số lô: 020916 NSX: 02/09/2016 HSD: 02/09/2019; Lô Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Anphavit calci nano, số lô: 020417 NSX: 07/04/2017 HSD: 07/04/2020); Sản xuất 01 lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Pediasure ăn ngon ngủ tốt, số lô SX: 010117 NSX: 11/01/17, HSD: 11/01/20 có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng.

Ngoài ra, công ty cũng sử dụng 20 người người lao động không mang, mặc trang phụ bảo hộ theo quy định; Không có đủ trang thiết bị phù hợp theo quy định để bảo quản các loại thực phẩm.

Trước đó chỉ 2 tháng, đầu tháng 6/2017, Dược phẩm quốc tế USA cũng bị cơ quan chức năng đình chỉ lưu thông 10 lô sản phẩm thực phẩm chức năng vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa và không đạt chất lượng.

Cụ thể, 7 lô thực phẩm chức năng vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa bao gồm: Pediasure mát gan giải độc, Pediasure ăn ngon ngủ tốt, Anphavit ăn ngon ngủ tốt, Anphavit calci nano, Viên nang mềm GinkGo omega 3, Celevit Calci nano Omega 3, Arginin B.Complex Extra.

Lô sản phẩm của Anphavit calci nano của Công ty Dược quốc tế USA bị đình chỉ lưu thông.

03 lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe do kết quả kiểm nghiệm không đạt chất lượng là: Pediasure ăn ngon ngủ tốt, Anphavit calci nano, Arginin B.Complex Extra.

Việc liên tục sai phạm liên quan đến sản xuất thực phẩm chức năng của Công ty Dược Quốc tế USA khiến không ít người tiêu dùng đặt câu hỏi về chất lượng sản phẩm của công ty này. Bên cạnh đó, nhiều người cũng băn khoăn phải chăng chế tài xử phạt về các vi phạm an toàn thực phẩm nói chung và các sai phạm của Công ty Dược Quốc tế USA chưa đủ sức răn đe?

Trao đổi với PV Kiến Thức về vấn đề trên, PGS.TS Trần Đáng - nguyên Cục trưởng Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm (Bộ Y Tế), hiện là Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam cho rằng, Công ty Dược quốc tế USA liên tiếp sai phạm thể hiện sự coi thường pháp luật, qua mặt cơ quan chức năng, trục lợi trên sức khỏe người tiêu dùng.

Theo Chủ tịch Hiệp hội TPCN Việt Nam Trần Đáng, những sai phạm của Công ty cổ phần Dược phẩm quốc tế USA là rất nghiêm trọng. Thực phẩm chức năng là loại sản phẩm có ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe con người, việc sản xuất, lưu hành TPCN giả, kém chất lượng và chưa được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, cấp Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định thể hiện sự coi thường sức khỏe khách hàng. Trong trường hợp khách hàng sử dụng các loại TPCN vi phạm đó, sẽ nguy hiểm bởi các sản phẩm không đảm bảo chất lượng, có thể chứa chất độc hại, nguyên liệu, quy trình sản xuất không an toàn…

“Công ty Dược phẩm quốc tế USA nhờn luật, thể hiện sự coi thường các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trong sản xuất, phân phối khi liên tiếp mắc sai phạm trong thời gian ngắn” – TS Trần Đáng nêu quan điểm.

Đồng thời, Chủ tịch Hiệp hội TPCN Việt Nam cho rằng, dù rằng mỗi lần sai phạm là ở những lĩnh vực khác nhau nhưng vẫn cùng một công ty, cùng một hệ thống quản lý để sản xuất và lưu hành sản phẩm tới tay người tiêu dùng, các cơ quan chức năng cũng cần xem xét nghiêm khắc, để có chế tài xử phạt đủ sức răn đe. Thậm chí, khi một công ty sai phạm tới lần thứ 3, thì hoàn toàn có thể tước giấy phép kinh doanh, yêu cầu công ty đó ngừng hoạt động.