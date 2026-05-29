Khoáng vật nguy hiểm nhất thế giới khiến các nhà khoa học ám ảnh

Trong thế giới khoáng vật, có những cái tên lấp lánh như kim cương, ngọc lục bảo hay opal khiến con người mê mẩn ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Uraninite thì ngược lại. Nó thường chỉ là những khối đá màu đen hoặc nâu sẫm, bề mặt đôi khi xỉn mờ, nặng bất thường và chẳng có vẻ gì nổi bật. Thế nhưng, chính loại khoáng vật “xấu xí” này lại từng làm thay đổi lịch sử khoa học và mở ra kỷ nguyên nguyên tử của nhân loại.

Uraninite là quặng chứa uranium quan trọng nhất trong tự nhiên. Thành phần chủ yếu của nó là uranium dioxide (UO₂), đôi khi lẫn thêm thorium, chì và các nguyên tố đất hiếm. Vì chứa lượng uranium rất cao nên uraninite có tính phóng xạ mạnh. Nhiều mẫu vật thậm chí có thể làm tối phim ảnh hoặc khiến máy đo Geiger phát ra tiếng “tạch tạch” liên tục khi đặt gần.

Tên gọi “pitchblende” từng được dùng phổ biến cho dạng uraninite có màu đen bóng giống nhựa đường. Chính từ loại quặng này, nhà vật lý người Pháp Henri Becquerel đã phát hiện hiện tượng phóng xạ tự nhiên vào năm 1896. Không lâu sau đó, vợ chồng Marie Curie và Pierre Curie tiếp tục tách được nguyên tố radium từ quặng uraninite sau nhiều năm lao động cực nhọc trong phòng thí nghiệm. Công trình của họ đặt nền móng cho vật lý hạt nhân hiện đại.

Điều thú vị là uraninite còn đóng vai trò như một “cỗ máy thời gian địa chất”. Khi uranium trong khoáng vật phân rã dần thành chì qua hàng tỷ năm, các nhà khoa học có thể dựa vào tỷ lệ uranium – chì để xác định tuổi của đá. Phương pháp định tuổi uranium-chì hiện là một trong những công cụ quan trọng nhất để nghiên cứu lịch sử Trái Đất cổ đại.

Một trong những điều gây tò mò nhất về uraninite là sự tồn tại của “lò phản ứng hạt nhân tự nhiên” tại Oklo, thuộc Gabon. Khoảng 2 tỷ năm trước, các mỏ uraninite tại đây đã tự diễn ra phản ứng phân hạch dây chuyền nhờ điều kiện địa chất đặc biệt, giống như một lò phản ứng hạt nhân tự nhiên khổng lồ hoạt động âm thầm dưới lòng đất.

Ngày nay, uraninite vẫn là nguồn nguyên liệu chính cho ngành công nghiệp hạt nhân, từ sản xuất điện năng đến nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, việc khai thác và xử lý khoáng vật này luôn đi kèm những quy định nghiêm ngặt vì nguy cơ phơi nhiễm phóng xạ. Dù vậy, với giới sưu tầm khoáng vật, những tinh thể uraninite tự nhiên vẫn mang sức hút đặc biệt, như một biểu tượng của quyền năng nguyên tử ẩn sâu trong lòng đất.