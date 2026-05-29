Khoáng vật nguy hiểm nhất thế giới khiến các nhà khoa học ám ảnh

Khoáng vật uraninite từng khiến giới khoa học vừa say mê vừa dè chừng vì vẻ ngoài đen tuyền giản dị, nhưng lại chứa nguồn năng lượng khổng lồ đáng sợ.

Thanh Bình (tổng hợp)

Trong thế giới khoáng vật, có những cái tên lấp lánh như kim cương, ngọc lục bảo hay opal khiến con người mê mẩn ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Uraninite thì ngược lại. Nó thường chỉ là những khối đá màu đen hoặc nâu sẫm, bề mặt đôi khi xỉn mờ, nặng bất thường và chẳng có vẻ gì nổi bật. Thế nhưng, chính loại khoáng vật “xấu xí” này lại từng làm thay đổi lịch sử khoa học và mở ra kỷ nguyên nguyên tử của nhân loại.

Uraninite là quặng chứa uranium quan trọng nhất trong tự nhiên. Thành phần chủ yếu của nó là uranium dioxide (UO₂), đôi khi lẫn thêm thorium, chì và các nguyên tố đất hiếm. Vì chứa lượng uranium rất cao nên uraninite có tính phóng xạ mạnh. Nhiều mẫu vật thậm chí có thể làm tối phim ảnh hoặc khiến máy đo Geiger phát ra tiếng “tạch tạch” liên tục khi đặt gần.

Tên gọi “pitchblende” từng được dùng phổ biến cho dạng uraninite có màu đen bóng giống nhựa đường. Chính từ loại quặng này, nhà vật lý người Pháp Henri Becquerel đã phát hiện hiện tượng phóng xạ tự nhiên vào năm 1896. Không lâu sau đó, vợ chồng Marie Curie và Pierre Curie tiếp tục tách được nguyên tố radium từ quặng uraninite sau nhiều năm lao động cực nhọc trong phòng thí nghiệm. Công trình của họ đặt nền móng cho vật lý hạt nhân hiện đại.

Điều thú vị là uraninite còn đóng vai trò như một “cỗ máy thời gian địa chất”. Khi uranium trong khoáng vật phân rã dần thành chì qua hàng tỷ năm, các nhà khoa học có thể dựa vào tỷ lệ uranium – chì để xác định tuổi của đá. Phương pháp định tuổi uranium-chì hiện là một trong những công cụ quan trọng nhất để nghiên cứu lịch sử Trái Đất cổ đại.

Một trong những điều gây tò mò nhất về uraninite là sự tồn tại của “lò phản ứng hạt nhân tự nhiên” tại Oklo, thuộc Gabon. Khoảng 2 tỷ năm trước, các mỏ uraninite tại đây đã tự diễn ra phản ứng phân hạch dây chuyền nhờ điều kiện địa chất đặc biệt, giống như một lò phản ứng hạt nhân tự nhiên khổng lồ hoạt động âm thầm dưới lòng đất.

Ngày nay, uraninite vẫn là nguồn nguyên liệu chính cho ngành công nghiệp hạt nhân, từ sản xuất điện năng đến nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, việc khai thác và xử lý khoáng vật này luôn đi kèm những quy định nghiêm ngặt vì nguy cơ phơi nhiễm phóng xạ. Dù vậy, với giới sưu tầm khoáng vật, những tinh thể uraninite tự nhiên vẫn mang sức hút đặc biệt, như một biểu tượng của quyền năng nguyên tử ẩn sâu trong lòng đất.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
Ngẩn ngơ ngắm khoáng vật mang vẻ đẹp như mây bị đóng băng trong đá

Ẩn dưới vẻ ngoài mờ đục dịu nhẹ, chalcedony là loại khoáng vật đã mê hoặc con người từ thời cổ đại bằng màu sắc, đường vân và độ bóng kỳ lạ.

Chalcedony là một dạng thạch anh vi tinh thể, được cấu tạo từ những sợi silica cực nhỏ đan xen chặt chẽ với nhau. Khác với tinh thể thạch anh trong suốt thường thấy, chalcedony có vẻ đẹp mềm mại hơn: bề mặt hơi mờ, ánh sáp nhẹ và màu sắc đa dạng từ trắng sữa, xám xanh đến cam đỏ hoặc xanh ngọc. Chính đặc điểm ấy khiến nó trở thành một trong những loại đá trang sức được sử dụng lâu đời nhất trong lịch sử nhân loại.

Khoáng vật xanh trông như 'kẹo bông đại dương' khiến nhiều người săn lùng

Được ví như “kẹo bông của đại dương”, hemimorphite khiến giới sưu tầm khoáng vật mê mẩn bởi vẻ đẹp vừa mong manh vừa siêu thực.

Trong thế giới khoáng vật học, Hemimorphite là một cái tên khá đặc biệt. Nó không nổi tiếng đại chúng như thạch anh hay opal, nhưng lại được giới sưu tầm đánh giá cao nhờ màu xanh lam dịu như nước biển nhiệt đới và cấu trúc tinh thể kỳ lạ. Tên gọi “hemimorphite” bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp, mang nghĩa “nửa hình dạng”, bởi hai đầu tinh thể của nó phát triển không giống nhau — một hiện tượng hiếm trong tự nhiên từng khiến các nhà khoáng vật học thế kỷ 19 vô cùng kinh ngạc.

Chiêm ngưỡng khoáng vật quý hiếm và hấp dẫn bậc nhất thế giới đá quý

Ẩn sâu trong lòng đá cổ, chrysoberyl là khoáng vật quý hiếm nổi tiếng vì khả năng đổi màu và phát sáng kỳ lạ như phép thuật.

Chrysoberyl là một trong những khoáng vật quý hiếm và hấp dẫn nhất thế giới đá quý. Dù tên gọi nghe khá giống beryl — nhóm khoáng vật gồm ngọc lục bảo và aquamarine — chrysoberyl thực ra là một khoáng vật hoàn toàn khác, cấu tạo chủ yếu từ nhôm và berili. Với độ cứng chỉ đứng sau kim cương, sapphire và ruby, chrysoberyl nổi tiếng vì vẻ đẹp vừa tinh tế vừa đầy hiệu ứng quang học kỳ lạ.

