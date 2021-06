Phát hiện động vật quý hiếm, nông dân Hà Tĩnh làm ngay điều này

Sau khi phát hiện ra con trăn đất, Nguyễn Viết Xuân đã hô hoán nhiều người bắt về rồi trình báo với chính quyền địa phương. Sau khi xác định con trăn là động vật quý hiếm nguy cấp, ông Xuân đã bàn giao trăn cho Hạt kiểm lâm huyện Đức Thọ chăm sóc. Hạt kiểm lâm Đức Thọ đã tiếp tục bàn giao con trăn đất cho Vườn quốc gia Vũ Quang. Con vật sẽ được trả về tự nhiên tại tiểu khu 170, khu vực rừng đặc dụng ở xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang. Trăn đất có tên khoa học là Python molurus, đây là loài rắn lành, cỡ rất lớn trong họ nhà trăn Pythonidae, kích thước trung bình khoảng từ 4 - 6m, một số cá thể dài khoảng 8 m và nặng hơn 100 kg.Sách Đỏ Việt Nam miêu tả trăn đất có đầu dài, nhỏ. Hai tấm vảy môi trên có trên mỗi tấm vảy một lỗ (lỗ môi là cơ quan cảm giác nhiệt). Có hai cựa nhỏ, hình móng nằm ở hai bên khe huyệt. Cựa trăn cái ngắn, ẩn sâu trong hốc bên khe huyệt. Đầu trăn đất có màu nâu xám, mặt trên đầu có hoa văn hình mũi mác di từ cổ, mũi nhọn hướng về phía đầu mõm. Mặt trên lưng trăn đất có màu xám nhạt hay vàng nhạt có một dãy những vết lớn dài, màu nâu đỏ viền đen. Mặt bụng màu vàng hay nâu vàng có những đốm nâu hay đen. Trăn đất thường sống ở các rừng thưa, savan, cây bụi hay ven các rừng già, ở các đồi núi thấp có nhiều bụi rậm khô ráo. Chúng ưa sống gần các vực nước, đầm lầy. Có thể leo lên cây và thích cuốn mình vào những cành cây chìa ra trên mặt nước. Riêng ở đồng bằng Nam bộ, chúng ưa sống ở những nơi đầm lầy, rừng tràm, rừng sú vẹt ngập nước, đôi khi còn xâm nhập cả vào những khu vực có vườn cây. Cờn ở miền Bắc Việt Nam về mùa đông, trăn đất trú đông từ 2 đến 4 cá thể trong những hang hốc tự nhiên để tránh rét. Chúng chủ yếu đi kiếm mồi vào ban đêm, nhiều nhất vào lúc xẩm tối. Chúng ưa ngâm mình vào trong nước trong những ngày nóng bức. Thức ăn của trăn đất chủ yếu là thú gặm nhấm, hươu nai, chim, ếch nhái và bò sát. Chúng sinh sống ở hầu khắp các tỉnh trung du và miền núi Việt Nam, kể cả ở vùng rừng tràm và rừng đước Nam Bộ. Trên thế giới, chúng được tìm thấy ở Pakistan, Ấn Độ, Bangladesh, Sri Lanka, Myanmar, nam Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Campuchia, Malaysia, Indonesia. Do có giá trị khoa học và thẩm mỹ cao nên số lượng trăn đất tại Việt Nam ngày càng hiếm. Sách Đỏ Việt Nam xếp hạng trăn đất vào loại CR - Rất nguy cấp, do sự suy giảm nơi cư trú, khu phân bố hoặc chất lượng nơi sinh cư và suy giảm do mức độ khai thác hiện tại. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News

Sau khi phát hiện ra con trăn đất, Nguyễn Viết Xuân đã hô hoán nhiều người bắt về rồi trình báo với chính quyền địa phương. Sau khi xác định con trăn là động vật quý hiếm nguy cấp, ông Xuân đã bàn giao trăn cho Hạt kiểm lâm huyện Đức Thọ chăm sóc. Hạt kiểm lâm Đức Thọ đã tiếp tục bàn giao con trăn đất cho Vườn quốc gia Vũ Quang. Con vật sẽ được trả về tự nhiên tại tiểu khu 170, khu vực rừng đặc dụng ở xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang. Trăn đất có tên khoa học là Python molurus, đây là loài rắn lành, cỡ rất lớn trong họ nhà trăn Pythonidae, kích thước trung bình khoảng từ 4 - 6m, một số cá thể dài khoảng 8 m và nặng hơn 100 kg. Sách Đỏ Việt Nam miêu tả trăn đất có đầu dài, nhỏ. Hai tấm vảy môi trên có trên mỗi tấm vảy một lỗ (lỗ môi là cơ quan cảm giác nhiệt). Có hai cựa nhỏ, hình móng nằm ở hai bên khe huyệt. Cựa trăn cái ngắn, ẩn sâu trong hốc bên khe huyệt. Đầu trăn đất có màu nâu xám, mặt trên đầu có hoa văn hình mũi mác di từ cổ, mũi nhọn hướng về phía đầu mõm. Mặt trên lưng trăn đất có màu xám nhạt hay vàng nhạt có một dãy những vết lớn dài, màu nâu đỏ viền đen. Mặt bụng màu vàng hay nâu vàng có những đốm nâu hay đen. Trăn đất thường sống ở các rừng thưa, savan, cây bụi hay ven các rừng già, ở các đồi núi thấp có nhiều bụi rậm khô ráo. Chúng ưa sống gần các vực nước, đầm lầy. Có thể leo lên cây và thích cuốn mình vào những cành cây chìa ra trên mặt nước. Riêng ở đồng bằng Nam bộ, chúng ưa sống ở những nơi đầm lầy, rừng tràm, rừng sú vẹt ngập nước, đôi khi còn xâm nhập cả vào những khu vực có vườn cây. Cờn ở miền Bắc Việt Nam về mùa đông, trăn đất trú đông từ 2 đến 4 cá thể trong những hang hốc tự nhiên để tránh rét. Chúng chủ yếu đi kiếm mồi vào ban đêm, nhiều nhất vào lúc xẩm tối. Chúng ưa ngâm mình vào trong nước trong những ngày nóng bức. Thức ăn của trăn đất chủ yếu là thú gặm nhấm, hươu nai, chim, ếch nhái và bò sát. Chúng sinh sống ở hầu khắp các tỉnh trung du và miền núi Việt Nam, kể cả ở vùng rừng tràm và rừng đước Nam Bộ. Trên thế giới, chúng được tìm thấy ở Pakistan, Ấn Độ, Bangladesh, Sri Lanka, Myanmar, nam Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Campuchia, Malaysia, Indonesia. Do có giá trị khoa học và thẩm mỹ cao nên số lượng trăn đất tại Việt Nam ngày càng hiếm. Sách Đỏ Việt Nam xếp hạng trăn đất vào loại CR - Rất nguy cấp, do sự suy giảm nơi cư trú, khu phân bố hoặc chất lượng nơi sinh cư và suy giảm do mức độ khai thác hiện tại. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News