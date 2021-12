Vì sao thảm hoạ giết chết khủng long, cá sấu vẫn “bất tử“?

Cách đây 66 triệu năm, trên bầu trời đêm, một ánh sáng chói lòa bé nhỏ xuất hiện. Ánh sáng đó dường như không di chuyển nhưng ngày càng sáng hơn. Vật thể đó là một tiểu hành tinh khổng lồ, kích thước rộng 14,4km và đang di chuyển với tốc độ phi thường. Nó lao vào bầu khí quyển và tạo thành một hố, kích hoạt sóng va chạm siêu âm toàn cầu và tạo ra tia sáng chói lòa tới mức cây cối, khủng long đều in bóng trên mặt đất bị cày xới. 150 triệu năm tiến hóa chuẩn bị chấm dứt. Tiểu hành tinh lao vào vùng biển nông mà hiện nay là bán đảo Yucatan, tạo ra hố sâu 32km, rộng 160km. Ngay tức khắc, tiểu hành tinh này bốc hơi. 25.000 tỷ tấn đất đá bắn lên bầu trời, che phủ toàn bộ hành tinh. Không có ánh sáng Mặt Trời, cây xanh chết dần, kéo theo đó là động vật ăn thực vật, rồi động vật ăn thịt bị chết hàng loạt do không đủ nguồn thức ăn. Thảm họa này khiến 3/4 số loài động vật khác nhau trên Trái Đất đã bị xóa sổ - bao gồm hầu hết các loài khủng long. Tuy nhiên, dù trải qua thảm họa khủng khiếp như vậy nhưng cá sấu là loài vẫn có thể tồn tại cho đến ngày nay. Bí quyết của chúng đến từ việc sử dụng rất ít năng lượng. Cá sấu dành phần lớn thời gian để nằm, thở chậm, thậm chí tim đập rất chậm. Nhờ vậy, loài động vật ăn thịt này vẫn sống sót dù không có thức ăn trong nhiều tháng, đôi khi là vài năm. Cá sấu cũng sống được ở những nơi mà việc mất cây xanh không tạo ra sự khác biệt quá lớn. Chúng tồn tại chủ yếu nhờ sống ở những nơi như sông, hồ và bờ biển - những nơi không cần nhiều cây xanh. Mặt khác, khi các loài động vật khác chết đi, xác của chúng trôi dạt xuống nước, xuống biển. Đây là nguồn cung cấp dinh dưỡng chủ yếu cho cá sấu, giúp chúng có được nguồn dinh dưỡng dự trữ cần thiết để sống sót qua mùa đông lạnh giá. Nhiều nghiên cứu mới đây cho thấy, cá sấu là loài "bất tử". Một con cá sấu 70 năm tuổi sẽ không có gì khác biệt với một con 7 năm tuổi về sự nhanh nhẹn và một chỉ số sinh học khác. Bí mật của câu chuyện này nằm ở bộ gen của cá sấu khi chúng cho phép các vi khuẩn cộng sinh tham gia vào hệ thống miễn dịch của cơ thể, điều này làm chậm lại quá trình lão hóa trên loài bò sát này. Thậm chí nếu một cá thể đủ thức ăn để tồn tại thì cá sấu có thể sống tới 2000 năm. Thời gian không làm chúng yếu đi mà chỉ là chúng ngày càng phát triển hơn, nhưng để theo kịp sự phát triển này thì cá sấu cần rất nhiều thức ăn. Đó chính là lý do loài bò sát thực tế vẫn có thể bị chết mặc dù theo lý thuyết chúng có thể đạt tới sự bất tử, nếu như không có đủ thức ăn thì cá sấu sẽ rơi vào tình trạng chết vì đói bên cạnh những trường hợp bị bệnh dịch hay con người giết hại. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News.

