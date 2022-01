Vào hang tìm bò, người đàn ông thất kinh thấy "hài cốt cử động"?

Vào năm 1984, Tashi, một người chăn gia súc từ vùng Ngari, Tây Tạng, đã vô tình tiến vào một "thành phố ma" vào ban đêm để tìm con bò bị lạc. Tuy nhiên, ông đã vô cùng thất kinh khi thấy những bộ hài cốt trong này có thể cử động. Sau khi trở về nhà, ông quả quyết rằng đó là di chỉ của vương triều Cổ Cách (Guge) được đồn đại. Theo truyền thuyết, nơi đây đến loài chim cũng không dám đậu. Năm 1985, các chuyên gia khảo cổ từ Thiểm Tây đã đến Ali, Tây Tạng để điều tra về địa điểm được cho là di chỉ của vương triều Cổ Cách. Trên đường đi, các chuyên gia liên tục được người dân can ngăn vì cho rằng ở đó có những con quỷ ăn thịt người. Khi đến địa điểm này, đoàn khảo cổ cuối cùng cũng tìm thấy hang động mà người đàn ông kia kể lại. Thực chất nó giống một tòa lâu đài được xây dựng dựa vào vách núi. Trên thực tế không có bộ hài cốt nào biết cử động cả, càng không có con quỷ trong lời đồn. Sở dĩ Tashi nhìn thấy hiện tượng này là do ánh nắng chiếu vào cộng với tâm lý hoảng sợ lúc đó. Cổ Cách là một vương quốc cổ ở phía Tây của Tây Tạng. Được thành lập vào khoảng thế kỷ thứ 10, vương quốc Cổ Cách ra đời trên cơ sở của một vương quốc lân cận bị sụp đổ. Vào thế kỷ 9, vương quốc Tubo tan rã sau khi Lang Dharma bị ám sát. Jide Nyimagon, cháu nội của Lang Dharma đến Ngari và thành lập vương quốc Cổ Cách. Những người con trai của Jide Nyimagon và hậu duệ của họ sau này đã thành lập 3 chế độ: Guge, Ladakh và Burang. Sau 700 năm tồn tại, vương quốc Cổ Cách tàn lụi vào năm 1635, hơn 100.000 người đột ngột biến mất mà không để lại dấu vết. Có rất nhiều giả thuyết khác nhau về sự kiện này. Khi các chuyên gia tiến vào thành cổ, họ nhìn thấy có ít nhất 30 đến 40 bộ hài cốt. Các di vật văn hóa đầu tiên mà các chuyên gia tìm thấy là một số lượng lớn vũ khí cổ, đặc biệt là trong kho vũ khí của lâu đài cổ, ở đây những mũi tên lông vũ chất thành núi. Những mảnh vỡ của áo giáp có thể cho thấy rằng một cuộc chiến bi thảm đã xảy ra ở đây. Dù đã lâu nhưng họ vẫn tìm thấy 28 chiếc khiên mây cổ được bảo quản tốt trong kho vũ khí. Đánh giá từ kiểu dáng của vũ khí và chất liệu, có thể thấy quân đội ở đây được trang bị rất tốt. Điều này cũng giải thích tại sao có nhiều hài cốt như vậy. Bởi vì vũ khí như lưỡi kiếm sắc bén và cung tên mạnh có thể gây ra thương vong nghiêm trọng. Lý giải cho sự biến mất của vương quốc Cổ Cách đã từng sinh sống ở đây, các chuyên gia đưa ra nhiều quan điểm khác nhau. Có người cho rằng đó là kết quả của một trận chiến. Cũng có người cho rằng do biến đổi khí hậu, thiên tai. Một số khác lại lý giải bằng các bệnh dịch... Mời các bạn xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm. Nguồn: VTV

