UFO không còn là tin đồn, Mỹ lập hẳn đội đặc nhiệm để "săn lùng"

Bộ Quốc phòng Mỹ đã ra lệnh thành lập lực lượng chuyên phát hiện các vật thể bay không xác định ( UFO). Đội đặc nhiệm này sẽ kế nhiệm chương trình Nhận dạng Mối đe dọa Hàng không Vũ trụ Tiên tiến (AATIP) từng bị khai tử năm 2012. Theo Lầu Năm Góc, đội mới được thành lập có tên là Đơn vị đồng bộ hóa quản lý và nhận dạng vật thể trên không (AOIMS). Nhiệm vụ chính của đội là điều phối các cơ quan trong chính phủ Mỹ để phát hiện và xác định các vật thể trong Vùng trời Sử dụng cho mục đích Đặc biệt (SUA). Bên cạnh đó, đội đặc nhiệm này cũng sẽ đánh giá và giảm thiểu mọi mối đe dọa liên quan đến an toàn hàng không và an ninh quốc gia. “Bộ Quốc phòng Mỹ rất nghiêm túc tiếp nhận thông tin về sự xâm nhập của bất kỳ vật thể nào trên không, dù đã xác định hay chưa được xác định và điều tra từng thông tin liên quan”, Lầu Năm Góc cho biết thêm. AOIMSG sẽ bao gồm các thành viên của cộng đồng tình báo, các chuyên gia Bộ Quốc phòng và các cơ quan chính phủ khác. Quyết định tổ chức lại đơn vị xử lý UFO được thực hiện theo khuyến nghị do Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia (ODNI) đưa ra trong một báo cáo hồi tháng 6. Theo báo cáo, tác nhân gây nguy hiểm là những hiện tượng trên không không xác định, vốn là cơ sở của các đối thủ nước ngoài nhằm thu thập thông tin. Không loại trừ khả năng kẻ địch tiềm tàng có thể phát triển "công nghệ đột phá". Báo cáo nói về 144 trường hợp có thể là đã quan sát được UFO mà sự xuất hiện của chúng cho đến nay vẫn chưa giải thích được. Theo cơ quan tình báo Mỹ, việc nghiên cứu chúng sẽ mất nhiều thời gian, cần những phương pháp có hệ thống hơn và kinh phí đáng kể. Báo cáo cũng lưu ý, một số vật thể trong số đó đã chuyển động trái với quy luật về khí động học. Trong thời gian tới, Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ đưa ra hướng dẫn cho AOIMSG, bao gồm các thông tin về quản lý, cơ cấu tổ chức và nguồn lực của đơn vị mới. Đội đặc nhiệm AOIMS được cho là sẽ chịu sự kiểm soát của Bộ trưởng Quốc phòng về Tình báo, Giám đốc Bộ Tham mưu Liên hợp và các quan chức từ Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia tại Mỹ. Sau nhiều bằng chứng không thể chối cãi về UFO, Luis Elizondo, một cựu sĩ quan tình báo của Lầu Năm Góc đặt giả thuyết rằng những vật thể bay này là thứ đã có mặt trên Trái đất từ rất lâu, thậm chí trước cả khi con người từng xuất hiện. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV.

