Trình diễn ra mắt Bphone 86: Hay cũng lắm, dở cũng nhiều

CEO Nguyễn Tử Quảng trong buổi ra mắt B86 trực tuyến.

BKAV chính thức ra mắt series điện thoại thế hệ 4 của Bphone B86 sau nhiều lần lỡ hẹn. Buổi ra mắt được thực hiện trực tuyến hay được gọi là live stream với sự kết hợp cùng với VTV24 và nhiều đơn vị truyền thông, thông tấn, báo điện tử. Ngay tại buổi ra mắt BKAV cũng cho thấy nhiều điểm hay dở từ nhỏ tới to đầy thú vị, có rất nhiều cụm "đầu tiên" "vượt giới hạn" được nhắc tới nhưng thực tế có nhiều điểm không tương đồng với những phát biểu này.

Điện thoại đầu tiên không phím bấm

Tại buổi trình diễn CEO Nguyễn Tử Quảng khẳng định đây là chiếc smartphone đầu tiên không phím bấm. Tuy nhiên anh Quảng không có nói rõ đây là đầu tiên của BKAV hay là đầu tiên của thị trường điện thoại di động.

Trên thực tế những phiên bản không phím bấm đã được biết đến trước đó như Meizu Zero hay Vivo Apex 2019 đây là hai ví dụ điển hình cho những smartphone tiên phong cho việc thiết kế không phím bấm thậm chí "không lỗ".

Chiếc smartphone không phím bấm của Vivo mang tên Vivo Apex (2019) thực tế.

Từ thực tế có thể thấy lời khẳng định này của CEO Nguyễn Tử Quảng sẽ làm nhiều người băn khoăn. Với lịch sử các đời Bphone thì B86 quả thực là chiếc điện thoại đầu tiên của BKAV không phím bấm nhưng là "đầu tiên" trên thị trường thì còn đi sau Vivo và Meizu.

Tuy bỏ đi các phím cứng vậy lý, nhưng BKAV vẫn thiết kế một nút reset nhỏ dành cho các trường hợp cần thiết. Ngoài ra việc tạo ra thiết kế không phím bấm BKAV cũng trang bị hỗ trợ eSim cho B86. Điều này có nghĩa B86 sẽ có thể sử dụng 3 sim (2 sim vật lý, 1 esim)

Ná cao su, đồ chơi trẻ em Việt Nam được đưa vào buổi trình diễn đầy thú vị. Buổi trình diễn sẽ là khá đáng nhớ với chi tiết nhỏ này, và có lẽ không ai nhận ra chiếc Ná cao su được dùng trong thực nghiệm tính năng chụp khoảnh khắc mới trên Bphone B86. Đây có lẽ là chi tiết "đầu tiên" mà BKAV mang tới.

Công nghệ nhiếp ảnh điện toán hàng đầu, đầu tiên trên thế giới

Trước nhưng khẳng định về công nghệ nhiếp ảnh trang bị trên Bphone B86 là sự so sánh ví von thú vị của CEO Quảng khi đá xoáy cụm camera "bếp than tổ ong" và tự ví B86 có cụm camera "bếp từ". Ngoài ra CEO Quảng cũng cà khía khéo với so sánh Bphone B86 với 1 camera selfie bằng 2 camera selfie khác, 2 camera sau bằng 5 camera khác. Đây là sự so sánh mà CEO Quảng đưa ra tuy nhiên thực chứng điều này cần thời gian và kiểm chứng thực tế lời khẳng định này.

Người dùng không lạ lẫm gì với những thuật ngữ mà các nhà sản xuất đưa ra đối với công nghệ mới của mình. Đối với công nghệ nhiếp ảnh "điện toán" được BKAV khẳng định và thực chứng một số tính năng tiêu biểu ngay trong buổi ra mắt.

Chụp đóng băng khoảnh khắc, đây là tính năng mới mà B86 được trình diễn. Ngoài mặt sử dụng công nghệ nhiếp ảnh điện toán mà không phải người dùng nào hiểu bản chất, thì chụp ảnh khoảnh khắc cũng không phải điều gì quá mới lạ. Trên thị trường tính năng chụp khoảnh khắc cũng được trang bị cho một số hãng, trong đó chế độ chụp Burst của iphone cũng tương tự.

Tính năng chụp khoảnh khắc được gọi là đóng băng khoảnh khắc được thực nghiệm rất ấn tượng với những bức ảnh lưu lại trên B86.

Hình ảnh được trình diễn về khả năng chụp ảnh macro mới trên B86.

Chụp ảnh sMacro, là tính năng mới mà nâng cấp từ chế độ cận cảnh từ Bphone 3. Với tính năng này trường nét của ảnh chụp sâu hơn và chi tiết hơn. Đối với chụp ảnh Macro với máy ảnh chuyên dụng hay những máy ảnh thông thường là tương đối khó khăn, việc chụp được trường nét đủ sâu và chi tiết người chơi khá quen với kỹ thuật chụp Focus Stacking. Tuy nhiên với tính năng này trên B86 là rất ấn tượng.

Full gesture - trang bị tích hợp đầy đủ điểu khiển các tính năng thông qua cử chỉ.

Đây là bước tiên phong của BKAV dành cho B86 và trên thị trường. Gesture hay tính năng điều khiển thông qua cử chỉ đã có trên thị trường và nhiều thương hiệu đưa vào smartphone của minh. Tuy nhiên Bphone BOS 8.6 mới nhất đang là tiên phong trong trang bị full gesture.

Bphone B86 trang bị chống nước tiêu chuẩn IP68+, đây là điểm nhấn được BKAV khẳng định tốt hơn nhiều so với tiêu chuẩn chống nước IP68 đang hiện hành. CEO Nguyễn Tử Quảng khẳng định IP68+ Bphone B86 sẽ hoạt động tốt tại môi trường khắc nghiệt, chiụ được nhiệt độ -18 độ C, hoạt động bình thường dưới nước 2m.

Sức mạnh và thiết kế Bphone B86

Chiếc B86 được dự đoán sẽ được dùng chíp Snapdragon series 7. Tuy nhiên chiếc Bphone B86 chỉ được trang bị chip Snapdragon 675 cùng với Ram 4Gb. Điều này có thể sẽ làm nhiều người băn khoăn về sức mạnh của Bphone B86 khi trên thị trường những điện thoại tầm trung đã trang bị sức mạnh chíp Snapdragon series 7 kết hợp với RAM 6Gb, 8Gb.

Thiết kế chính thức của Bphone B86 có thiết kế viền màn hình đều 3 cạnh, viền mỏng, phần chán lớn của Bphone 3 đã được thu nhỏ lại, cụm camera "bếp từ" là cụm dual camera. Nhìn tổng quan thiết kế có nhiều điểm tương đồng với thiết kế Pixel 4 XL, tuy vậy thiết kế của Bphone B86 thiết kế vuông hơn và cho cảm giác mạnh mẽ hơn.

Những phiên bản ra mắt lần này của Bphone: B40, B60, B86, B86s với các màu đen, trắng, xanh da trời hồng phấn.

Những phiên bản chính thức của BPhone: BKAV đồng loạt ra mắt series mới với các mã B40, B60, B86, B86s với các mức giá tương ứng là 5.490.000, 6.990.000, 8.990.000 và 9.990.000. Bphone sẽ được mở bán bắt đầu từ 17/5/2020 trên hệ thống Bphone Store.

Ngoài ra nhiều cái "đầu tiên" cũng được BKAV đưa ra như: Dịch vụ chăm sóc, bảo hành khách hàng, chống trộm chưa từng, phân tích hành vi trên điện thoại khi bị mất máy, ... Thêm vào đó trong buổi ra mắt CEO Quảng về sản phẩm tai nghe bluetooth mới với tên gọi AirB. Thiết kế của chiếc tai nghe này khá giống với Airpod Pro. Chiếc tai nghe này sẽ được ra mắt và mở bán trong vài tháng tới.