Tiết lộ sốc số phận kho báu 2.000 năm tuổi lớn nhất Afghanistan

Kho báu Bactrian có từ 2.000 năm trước, được phát hiện năm 1978-1979 tại khu vực Tela Tapa (Đồi vàng) ở tỉnh Sherberghan, miền bắc Afghanistan, trong mộ của 6 người du mục giàu có. Kho báu gồm hơn 20.000 món đồ tạo tác như tượng vàng cupid, tượng cá heo, tượng thần và rồng nạm đá quý. Nhẫn vàng, tiền xu, vũ khí, hoa tai, vòng tay, vòng cổ, vương miện, cũng nằm trong số đồ cổ được phát hiện. Viktor Sarianidi, nhà khảo cổ học người Moskva dẫn đầu nhóm Liên Xô - Afghanistan cùng khai quật khu mộ, so sánh việc phát hiện kho báu giống như phát hiện lăng mộ Tutankhamen năm 1922. Ước tính, kho báu Bactrian là kho báu lớn nhất và đắt nhất trên thế giới, cũng là tài sản lớn nhất của Afghanistan được đồn đại là đã bị buôn bán sau khi Taliban giành quyền kiểm soát Afghanistan ngày 15/8. Các quan chức của Bộ Thông tin và Văn hóa Tiểu vương quốc Hồi giao Afghanistan cho biết, Kho báu Bactrian được lưu giữ tại Kabul và được đảm bảo về sự an toàn và an ninh đầy đủ. Taliban mặc dù không tiết lộ vị trí chính xác của Kho báu Bactrian, nhưng đảm bảo rằng nó được giữ an toàn và sẽ được giữ như vậy. Kho báu Bactrian đã được trưng bày ở một số quốc gia châu Âu và Mỹ và là một trong những nguồn thu nhập lớn nhất cho Afghanistan. Không nơi nào trong lịch sử lại cất giấu nhiều đồ vật mang tính văn hóa khác biệt như thế, từ ủng kiểu Trung Quốc, đồng xu La Mã, dao găm kiểu Siberia, đều được khai quật cùng một chỗ như kho báu Bactrian. Số lượng lớn các đồ vật quý giá được tìm thấy trong các ngôi mộ đã khiến các nhà khảo cổ học không khỏi ngạc nhiên, đặc biệt là chiếc vương miện bằng vàng tinh xảo được tìm thấy trong ngôi mộ thứ 6. Taliban giành quyền kiểm soát Afghanistan vào ngày 15/8 sau một chiến dịch tiến công. Chính quyền và quân đội Afghanistan phản kháng rất ít hoặc không phản kháng nên nhanh chóng sụp đổ. Nhờ đó, Taliban nắm trong tay nguồn tài nguyên khoáng sản khổng lồ của quốc gia này. Vào năm 2020, các nhà địa chất và giới chức quân đội Mỹ ước tính, Afghanistan sở hữu mỏ khoáng sản trị giá tới 1.000 tỷ USD. Kho báu Bactrian được chính phủ cũ của Afghanistan đưa về phủ Tổng thống vào tháng 2/2021 và được đưa ra trưng bày cho công chúng xem. Tuy nhiên, sau sự sụp đổ của Chính phủ cũ, những lo ngại đã được đặt ra về sự an toàn của Kho báu này. Mời các bạn xem video: Phát hiện kho báu tiền vàng cổ ở Miền Trung Israel. Nguồn: THĐT.

