Săm soi chuyện tình yêu “chú - cháu” Xemesis và bạn gái kém 13 tuổi

Vào hồi tháng 9/2019, Xemesis - chàng " streamer giàu nhất Việt Nam" khiến cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ khi đăng ảnh bạn gái Xoài Non (Trang Phạm) đang đeo trên tay chiếc nhẫn cầu hôn lấp lánh ánh kim cương. Đến thời điểm hiện tại, nhiều người theo dõi vẫn nóng lòng đợi một "siêu đám cưới" của cả hai. Và không để người hâm mộ đợi lâu, mới đây Xemesis và bạn gái kém 13 tuổi đã công khai thông tin sẽ làm đám cưới vào ngày 14/11 tại Landmark 81 - toà nhà cao nhất Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh. Được biết vào thời điểm làm đính hôn (11/2019), Xoài Non chỉ mới tròn 17 tuổi (sinh năm 2k2), còn Xemesis (sinh năm 1989) hơn vợ 13 tuổi. Sở dĩ Xemesis không tổ chức đám cưới luôn lúc ấy là vì phải đợi nàng tròn 18. Chuyện tình yêu của cặp đôi này luôn là đề tài bàn tán và khiến dân tình đặc biệt quan tâm. Trước khi công khai tình yêu, Xemesis và bạn gái hot girl tay trong tay, mặc áo đôi đến khai trương tiệm bánh mì PewPew thì lúc này ai cũng chắc chắn rằng họ đang là một cặp. Fan của Xemesis thích thú với cô bạn vừa xinh xắn lại dễ thương của anh chàng nhưng ngỡ ngàng khi biết cô nàng kém Xemesis tận... 13 tuổi. Xemesis đã từng chia sẻ về tình yêu của mình, anh chàng streamer này cho biết anh và bạn gái gặp nhau tại một sự kiện về game, cả hai đã trúng "tiếng sét ái tình" từ đó. Kể từ khi công khai bạn gái, Xemesis thường xuyên "khoe" cô ấy lên trang cá nhân, anh chàng gọi bạn gái với cái tên thân mật "Xoài Non". Xemesis từng hài hước chia sẻ: "Cái tên này bắt nguồn từ PewPew, là Pew đã đặt cho Trang vì Trang... chưa 18". Tuy nhiên, nhiều fan hâm mộ khá lo lắng về khoảng cách tuổi tác của Xemesis và bạn gái, chính điều này cũng từng khiến Xemesis trăn trở bởi là cả một khoảng cách về thế hệ, sở thích, đam mê và kể cả cách ăn nói cũng khác nhau rất nhiều. Trước khi đến với quyết định kết hôn và thông báo với mọi người, Thùy Trang cho biết cả gia đình cô đều quý mến Xemesis. Còn Xemesis khẳng định bạn gái hiện tại là người đầu tiên anh chàng dắt về ra mắt mà được sự đồng ý từ bố mẹ. Được sự chấp thuận của hai bên gia đình, cặp đôi đã quyết định đến việc kết hôn. Và mới đây nhất, trong một video của mình, Xemesis đã chính thức thông báo về việc tổ chức đám cưới sắp tới. Mời độc giả xem video: Hội "Tứ Hoàng Streamer" PewPew, ViruSs, Mixi Gaming, Xemesis - Nguồn: YAN News

