Quái vật ghê gớm nhất Amazon: Ngửi được 1 giọt máu trong 200 lít nước

Loài cá Piranha (hay cá hổ, cá răng đao...) thường sống theo bầy đàn và được coi là loài "thủy quái" nguy hiểm nhất vùng Amazon ở Nam Mỹ. Cá Piranha được biết đến với hàm răng sắc như dao cạo và vết cắn không ngừng. Cá Piranha thuộc phân họ Serasalmidae, trong đó họ này được chia thành nhiều chi. Những loài nằm trong chi đầu tiên được cho là Piranha chính hiệu và những loài khác thuộc chi Serrasalmus thường được gọi là Pirambeba.Điểm đặc trưng của Piranha là sở hữu những chiếc răng hình tam giác, sắc như dao cạo. Răng lớn ở hàm dưới, răng nhỏ ở hàm trên, khi miệng đóng lại, răng ở hai hàm chồng khít giống như một cái bẫy. Hình dạng hàm răng của cá Piranha thường được so sánh với hình dạng của mũi cưa và điều này rõ ràng đã được điều chỉnh để thích nghi với chế độ ăn thịt của chúng. Cấu trúc men răng thực tế của loài cá này tương tự như của cá mập. Với bộ răng sắc, nhọn có thể cắn đứt cả kim loại như vậy, không ngạc nhiên khi một đàn cá Piranha có thể xơi tái một chú bò chỉ trong vòng 10 - 15 phút, còn với kích cỡ con người chắc tầm vài phút. Lực đớp của Piranha đen được đo vào khoảng 320 newton ( 1 newton là lực gây ra bởi trọng lượng so với Trái Đất của một vật có khối lượng khoảng 102gr). Lực đớp này gần gấp 3 lần lực phát sinh từ loài cá sấu ở Mỹ. Không chỉ sở hữu hàm răng đáng sợ, cá Piranha còn sở hữu chiến lược tấn công con mồi rất khôn khéo. Một nghiên cứu năm 1972 trên cá Piranha bụng đỏ cho thấy loài cá này thường xuyên tấn công cá vàng nhất trong môi trường phòng thí nghiệm bắt đầu bằng đuôi hoặc mắt của con mồi. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng một chiến lược tấn công như vậy sẽ khiến đối thủ của cá Piranha bất động hoặc mất phương hướng. Ngoài ra, người ta dễ dàng thấy cá Piranha thường di chuyển theo bầy đàn. Chúng làm vậy là vì sự an toàn. Không chỉ sở hữu hàm răng sắc nhọn, Piranha còn có thính giác khá nhạy. Điều này giúp chúng xác định vị trí của con mồi ngay cả trong dòng nước đục. Đối với máu, cá Piranha có thể ngửi thấy một giọt máu trong 200 lít nước. Dù cá Piranha nổi tiếng về việc tấn công người, nhưng không có nhiều bằng chứng chứng minh điều này. Giống như gấu xám, sói, cá mập và khá nhiều thứ đáng sợ lớn có răng, cá Piranha sẽ không tấn công con người khi không bị làm phiền. Cá Piranha đen và cá Piranha bụng đỏ được coi là những loài nguy hiểm và hung dữ nhất đối với con người. Tuy nhiên, các vận động viên bơi lội kỳ cựu Nam Mỹ thường nổi lên từ vùng nước có nhiều cá Piranha mà không bị mất thịt. Đối với người bình thường, nguy hiểm xảy ra khi bạn di chuyển ở nơi mực nước thấp, con mồi khan hiếm (với cá Piranha) hoặc bạn quấy rầy nơi sinh sản của nó dưới đáy sông - Về cơ bản, đây là những tình huống mà cá Piranha cảm thấy thực sự bị đe dọa hoặc khi chúng thực sự đói - do đó chúng sẽ trở nên hung dữ hơn. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News.

