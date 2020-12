Nữ streamer Free Fire lộ clip nhạy cảm: Nghi bị hack tài khoản?

Mới đây, trên mạng xã hội đang truyền nhau những đoạn clip và hình ảnh được cho là của một nữ streamer game Free Fire trẻ tuổi và khá nổi tiếng. Theo đồn đoán, nhân vật trong clip là một nữ streamer đang thuộc team Heavy do AS Mobile trực tiếp quản lý và điều hành. Bên cạnh việc bị lộ clip thì nữ youtuber/streamer này còn bị tố lợi dụng một game thủ trẻ sinh năm 2006 để làm clip. AS Mobile đã trình báo công an và làm đến cùng vụ việc nữ streamer Free Fire thuộc sự quản lý của mình bị lộ clip nhạy cảm. Về phía AS Mobile, anh chàng này đã chia sẻ rằng nữ streamer thuộc quyền quản lý của mình đã bị hack tài khoản và từ đó những hình ảnh và clip nóng bị phát tán lên mạng. Vụ việc này đã gây ảnh hưởng lớn đến uy tín và hình ảnh của nữ streamer nói riêng và team Heavy nói chung. Cộng đồng mạng đã nhanh chóng tìm ra nhân vật nam trong clip chỉ bằng chi tiết hình xăm trên cánh tay. Hình xăm trên cánh tay của người đàn ông trong clip có phần tương tự với hình xăm của T.T trong bức hình chụp chung được đăng tải trên kênh của nữ streamer. Nhân vật nam trong clip được cho là T.T - đồng nghiệp với nữ streamer. Anh chàng T.T từng làm streamer/ caster, sở hữu kênh YouTube hơn 21.700 người đăng kí cũng như fanpage hơn 2.479 người theo dõi. Nữ streamer trong câu chuyện là cái tên chắc chắn không còn xa lạ với người hâm mộ Free Fire Việt Nam. Cô thu hút một lượng lớn fan đông đảo bởi giọng nói dễ thương, ngoại hình vô cùng xinh xắn và duyên dáng. Dù chỉ mới gia nhập Team Heavy nhưng danh tiếng của cô nàng nổi lên rất nhanh trở thành một trong những Streamer Free Fire có sức hút nhất Việt Nam của tựa game này. Hiện nay, nữ streamer đang sở hữu một kênh Youtube với hơn 150.000 người đăng ký. Chưa hết, Instagram của nữ streamer Free Fire này cũng có tới gần 25.000 lượt theo dõi. Một con số cực kì ấn tượng với một streamer đang trên đà phát triển sự nghiệp.

