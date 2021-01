Nữ diễn viên nổi tiếng Hollywood phát minh ra wifi và bluetooth

Tiến sĩ Shirley Ann Jackson là một nhà vật lý lý thuyết và là người phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên có bằng Tiến sĩ từ MIT. Nghiên cứu của bà được thực hiện vào những năm 70 chịu trách nhiệm về tính năng chờ cuộc gọi và ID người gọi. Nghiên cứu đột phá này cũng giúp phát minh ra nhiều thứ như fax di động, cáp quang, pin mặt trời, v.v. Grace Hopper là một nhà khoa học máy tính người Mỹ và là đô đốc hậu phương của Hải quân Hoa Kỳ. Bà đã phát minh ra trình biên dịch dịch ngôn ngữ viết thành mã máy tính và tham gia phát triển một trong những ngôn ngữ lập trình hiện đại đầu tiên. Olga .D Gonzalez-Sanabria là một nhà khoa học và nhà phát minh người Puerto Rico. Vào những năm 80, bà đã phát triển công nghệ giúp tạo ra pin niken-hydro chu kỳ dài. Những viên pin này đã giúp cung cấp năng lượng cho Trạm vũ trụ quốc tế. Margaret Knight làm việc tại một nhà máy sản xuất túi giấy là người thiết kế ra một chiếc máy có thể làm túi giấy đáy phẳng được dùng cho tới ngày nay. Cô được cấp bằng sáng chế cho phát minh của mình vào năm 1879. Vào năm 1946, Marion Donovan đã sử dụng một tấm màn tắm thông thường để tạo ra một tấm bọc tã chống thấm nước. Bà được cấp bằng sáng chế cho phát minh của mình vào năm 1949 và sau đó đã bán bằng sáng chế này cho Keko Corporation với giá 1 triệu đô la, bỉm trẻ em đã ra đời như vậy. Tabitha Babbitt là một thợ dệt và là người đầu tiên đề xuất sử dụng cưa vòng thay vì cưa truyền thống do 2 người đàn ông vận hành. Năm 1813, cô đã tạo ra một nguyên mẫu và gắn nó vào bánh xe quay. Josephine Cochrane muốn có một thiết bị rửa bát đĩa nhanh hơn so với những người làm việc cho cô ấy và ít bị vỡ. Vì vậy, cô quyết định tự mình phát minh ra một chiếc máy như vậy. Josephine được cấp bằng sáng chế cho phát minh máy rửa bát của mình vào năm 1917. Năm 1910, khi Mary Phelps Jacob 19 tuổi, Cô được cấp bằng sáng chế cho phát minh áo ngực hiện đại của mình vào năm 1914. Mary yêu cầu người giúp việc mang cho cô 2 chiếc khăn tay và một dải ruy băng, và chiếc áo lót đơn giản đầu tiên được thiết kế. Theora Stephens là một thợ làm tóc người Mỹ gốc Phi, cô đã tạo ra máy uốn và ép hiệu quả hơn vào năm 1980. Anna Connelly được cấp bằng sáng chế cho phát minh cầu thang thoát hiểm cháy của mình vào năm 1887, nó hiện là một phần quan trọng trong các biện pháp phòng ngừa an toàn ở các thành phố lớn. Margaret A. Wilcox đã phát minh ra chiếc máy sưởi xe hơi đầu tiên vào năm 1893. Phát minh của bà là cơ sở cho những chiếc máy sưởi xe hơi hiện đại giúp sưởi ấm trong những ngày đông lạnh giá. Maria Beasley đã đưa ra một thiết kế bè cứu sinh mới an toàn và tốt hơn nhiều. Bà đã được cấp bằng sáng chế cho phát minh của mình vào năm 1882. Hedy Lamarr đồng thời là một nữ diễn viên nổi tiếng của Hollywood và cũng là một nhà phát minh. Trong Thế chiến thứ hai, bà và George Antheil đã phát minh ra hệ thống dẫn đường bằng sóng vô tuyến để ngăn ngư lôi bay chệch hướng. Hệ thống truyền dẫn không dây của Hedy Lamarr đã đóng góp vào sự phát triển của Wi-Fi và Bluetooth.

