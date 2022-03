Nhớ lại tiền kiếp, người phụ nữ bỗng dưng khỏi đục thủy tinh thể

Amy Weiss là con gái của bác sĩ trị liệu tâm lý nổi tiếng – Brian Weiss, người được biết đến với “Liệu pháp hồi quy kiếp trước” – tức là thông qua thôi miên mà nhìn thấy được cảnh tượng trong tiền kiếp. Amy đã tham gia điều trị bằng thôi miên theo phương pháp của cha cô nhiều lần, nhưng chưa lần nào cô thấy được kiếp trước của mình. Cho đến năm 25 tuổi, cô bị chẩn đoán mắc bệnh đục thủy tinh thể nặng và có khả năng bị mù lòa. Amy đã chia sẻ về liệu pháp đã thay đổi cuộc đời cô trên show truyền hình Super Soul Sunday của Oprah Winfrey. Vào thời điểm đó, cô đang là tình nguyện viên tại một bệnh viện, tình cờ khi ấy cha cô đang tổ chức một buổi hội thảo tâm linh mang tên “Nhớ lại kiếp trước”. “Cô đã quyết định thử xem liệu có thể nhờ phương pháp này để tìm ra được căn nguyên chứng bệnh đục thuỷ tinh thể của mình hay không”, cô nhớ lại. “Liệu pháp hồi quy trước đây chưa bao giờ có tác dụng với tôi. Do đó khi bước vào căn phòng, tôi chỉ nghĩ, ‘Có lẽ tôi sẽ tranh thủ ngủ một giấc. Một giấc ngủ an lành". Trong quá trình thôi miên, cô và những người khác đã cùng nhắm mắt lại. Rồi cô nghe thấy tiếng cha cô bảo mọi người rằng, hãy quay trở về quá khứ tại thời điểm các triệu chứng bệnh bắt đầu. Khi ấy, đôi mắt Amy không còn là của một người phụ nữ trẻ nữa, mà khá kỳ lạ… “Tôi ngay lập tức thấy mình là một ông già thời trung cổ với mái tóc bạc dài. Lúc đó là thế kỷ 15 hoặc 16. Tôi đang sống ẩn dật trong hang và không bao giờ tiếp xúc với ai cả. “Vì thế dân làng nghĩ rằng tôi là một lão phù thủy tà ác, nên họ đã cầm đuốc tới và thiêu rụi toàn bộ nhà tôi. Lửa đã đốt cháy mắt tôi, làm tôi bị mù. Lúc này, cha của Amy đã nói với mọi người rằng, hãy đi tới điểm tận cùng của thế giới đó và lắng nghe lời khuyên dành riêng cho từng người. Khi đó Amy đã nghe thấy một âm thanh nói rằng: “Nỗi bi ai đã che mờ đôi mắt của con”. Không lâu sau buổi trị liệu bằng thôi miên, căn bệnh đục thủy tinh thể của Amy đã biến mất. Cô nghĩ rằng có thể có một nguyên nhân sinh học nào đó cho việc phục hồi này mà cô không biết được. Amy đã chia sẻ về liệu pháp đã thay đổi cuộc đời cô trên show truyền hình Super Soul Sunday của Oprah Winfrey. Dù không ai có thể xác nhận và khẳng định luân hồi có thật hay không, nhưng những câu chuyện về nó vẫn khiến chúng ta phải đặt dấu hỏi lớn. Bác sĩ Brian L. Weiss đã được bổ nhiệm làm Giám đốc Tâm thần học tại Trung tâm Y tế Sinai ở Miami. Tại đây ông đã viết cuốn sách “Many Lives Many Masters (tạm dịch: Nhiều Kiếp sống trước nhiều vị Thầy)” và “Miracles Happen: The Transformational Healing Power of Past (tạm dịch: Điều kỳ diệu có thể xảy ra: Sức mạnh chữa bệnh đáng kinh ngạc của những ký ức tiền kiếp)”, bên cạnh những cuốn sách bán chạy khác. Mời các bạn xem video: Elon Musk ra mắt thiết bị đọc được suy nghĩ con người. Nguồn: VTV

