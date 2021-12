Nghe lời cổ nhân xây nhà nơi rắn sưởi ấm, điều kỳ diệu xảy ra...

Dù đã được ra đời cách đây hơn 200 năm, nhưng lời dạy này của Tu sĩ Seraphim vẫn khiến người ta phải trầm trồ vì đã được kiểm chứng qua những sự kiện có thật và được khoa học thừa nhận. Trong một bài thơ về trận động đất giết chết hàng nghìn người ở Nepal và Ấn Độ năm 1934, nhà thơ dân gian Nepal Lok Nath Pokharel đã ví thảm họa này giống như trận đại họa tàn sát loài rắn. Bốn thập kỷ sau, vào năm 1975, người dân sống trong và xung quanh thành phố Hải Thành, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, nhận thấy số lượng rắn tăng bất thường. Ba tháng sau, một trận động đất xảy ra. Những người Moken (hay Morgan) sống trên đảo Surin, cách bờ biển Thái Lan 55 km nhờ những tín hiệu của động vật đã dự đoán trước được thiên tai. Do đó, họ chạy trốn đến vùng đất cao hơn, và tất cả đều sống sót. Các nhà khoa học cho rằng động vật sinh tồn nhờ những cảm nhận của cơ thể. Ngay từ khi sinh ra, chúng đã được hướng dẫn và học cách giữ an toàn thông qua bản năng. Chúng được trang bị giác quan nhạy bén giúp chúng tránh kẻ thù hoặc xác định vị trí của con mồi. Vì vậy những giác quan này cũng có thể giúp động vật phát hiện ra những thảm họa tiềm ẩn. Để tìm hiểu kỹ hơn, các nhà khoa học đã tiến hành các nghiên cứu về việc phát hiện động đất của động vật. Jiba Raj Pokharel, giáo sư kỹ thuật và giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thảm họa, Nepal đã đề xuất xây dựng các bãi rắn trên khắp đồng bằng Terai chạy song song với các dãy Himalaya. Pokharel cho rằng rắn ăn đêm và sống về đêm có thể báo hiệu động đất sẽ xảy ra trong tương lai gần. “Trong quản lý thiên tai, đặc biệt là đối với động đất, tôi tập trung vào kiến thức bản địa về hành vi của động vật, bởi vì khoa học thông thường không thể phát triển một hệ thống cảnh báo sớm", anh chia sẻ. Một số nhà khoa học khác cũng cho rằng các loài động vật tại Công viên Quốc gia Yala có thể phát hiện ra trận động đất và di chuyển lên vùng đất cao hơn trước khi sóng thần ập đến, gây ra những đợt sóng lớn và lũ lụt. Mặc dù không có bằng chứng chắc chắn nào về điều này, nhưng các nhà khoa học đều đồng ý rằng động vật có thể cảm nhận được những thay đổi của môi trường trước con người. Có hai giả thuyết về việc làm thế nào động vật có thể phát hiện ra động đất. Một giả thuyết cho rằng động vật cảm nhận được sự rung động của trái đất. Giả thuyết còn lại cho rằng chúng có thể phát hiện ra những thay đổi trong không khí hoặc các chất khí lạ được thải ra. Vì vậy rắn thường rời nơi trú ẩn nếu cảm thấy không an toàn. Những nơi chúng lựa chọn sưởi nắng có thể là nơi ổn định và ít có khả năng xảy ra các thảm họa tự nhiên. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News

