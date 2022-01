Lộ tài liệu mật: Người ngoài hành tinh hóa đá binh sĩ Liên Xô?

Các tài liệu mật được CIA (Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ) công bố gần đây đã tiết lộ nhiều tình tiết ly kỳ về một vụ đấu súng với người ngoài hành tinh xảy ra tại Serbia vào năm 1993. Theo tài liệu mô tả lại, một tàu vũ trụ bất ngờ bay ở tầm thấp với hình dạng một chiếc đĩa xuất hiện trên đầu một đơn vị quân đội đang tiến hành các cuộc tập luyện theo kế hoạch. Một quả tên lửa đất đối không đã bắn trúng UFO. Ngay sau đó chiếc đĩa bay đã bị bắn hạ. Sau khi rơi xuống đất, một nhóm 5 người ngoài hành tinh có vóc dáng thấp nhưng có đầu to, đôi mắt đen to xuất hiện. Sau khi ra khỏi chiếc phi thuyền đang bốc cháy, năm sinh vật này đã hợp lại thành một quả cầu ánh sáng chói lóa rồi phát nổ, nhưng kết quả sau đó thật chấn kinh: 23 trong tổng số 25 binh sĩ hiện diện ở đó đã biến thành đá. Chỉ có 2 binh sĩ sống sót sau vụ chạm trán người ngoài hành tinh bí ẩn để kể lại nội tình sự việc. Sau đó, thi thể của các binh sĩ “bị hóa đá” được đưa về một trạm nghiên cứu bí mật gần thủ đô Moskva để tiến hành điều tra. Theo báo cáo của KGB (Cơ quan Tình báo Nga thời Liên Xô cũ): “Sau khi khám nghiệm thi thể các binh sĩ, các chuyên gia nhận định một nguồn năng lượng chưa thể xác định đã ngay tức khắc thay đổi cấu trúc phân tử của các binh sĩ, biến đổi thành một dạng vật chất với cấu trúc phân tử giống đá vôi”. Tại phần cuối văn bản, một quan chức CIA đã ghi chú: “Nếu dữ liệu của KGB chính xác với thực tế, thì đây là một tình huống vô cùng nguy hiểm. Bởi như vậy thì người ngoài hành tinh đang sở hữu những thứ vũ khí và công nghệ vượt xa tất cả giả định của chúng ta”. Văn bản được công bố trên trang web của CIA là bản dịch từ một bài báo của Ukraine. Tờ báo của Ukraine đã đưa tin về một loạt hồ sơ dài 250 trang của KGB về vụ đĩa bay tấn công vào năm 1993, bao gồm nhiều ảnh chụp và lời khai của các nhân chứng. Đây không phải lần đầu tiên thông tin về việc Liên Xô chạm trán người ngoài hành tinh lan truyền trên mạng internet. Tờ Daily Star cũng từng tiết lộ việc Ủy ban An ninh Nhà nước Liên Xô (KGB) đặc biệt quan tâm đến UFO trong giai đoạn những năm 1940-1950. Liên Xô khi đó đã khởi động chương trình nghiên cứu tuyệt mật, đặc biệt sau vụ 48 UFO xuất hiện trên bầu trời. Trong vụ việc này, tài liệu của KGB cho biết, mảnh vỡ của UFO và thi thể các binh sĩ thiệt mạng được đưa đến viện nghiên cứu khoa học bí mật gần Moscow. Báo Ukraine dẫn lời quan chức CIA nói: “Nếu như tài liệu của KGB là chính xác, đây là cuộc đụng độ hết sức đáng sợ”. “Người ngoài hành tinh có thể sở hữu vũ khí và công nghệ vượt qua tầm hiểu biết của con người”, nguồn tin này nói. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV.

