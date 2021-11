Lạ lùng gà mặt quỷ "đắt như vàng", đen bóng từ lục phủ ngũ tạng

Giống gà Ayam Cemani có nguồn gốc từ Indonesia, ở Trung Quốc có tên là “gà kim loại”, ở Việt Nam, nó được gọi là gà “mặt quỷ” bởi có bộ mặt khá hung hăng. Chúng xuất xứ từ đảo Java của Indonesia, ăm 1998, một người Hà Lan đã đưa giống gà đen “xuất ngoại” qua Châu Âu. Nhờ đó, loài gia cầm này đã được nhân giống ở một số quốc gia khác như Anh quốc, Ba Lan. Thông thường, gà Ayam Cemani nặng từ 1.5-2.5kg/con và có giá khoảng 2.500 USD (khoảng 55.000.000 đồng). Đặc biệt, con mái có thể đẻ 60-70 trứng/năm, mỗi quả trứng giá từ 500.000 - 1.000.000 đồng. Giống gà đen Ayam Cemani quý ở chỗ đây là loại gà “đen từ trong ra ngoài”, tức đen từ bộ lông, da, mào, mắt tới xương và nội tạng. Do những đặc điểm dị biệt ấy, loại gà này còn mang tên gọi khác là gà “mặt quỷ”. Giống gà Indonesia này có thịt rất ngọt, dai, không bở, có hương vị rất riêng. Điều đáng nói về giống gà này là giá trị dinh dưỡng của nó cực kỳ tốt cho một số người. Đặc biệt là phụ nữ mang thai và những người có sức khỏe yếu. Ngoài ra một số người còn nuôi giống gà này để làm cảnh. Bởi theo phong thủy thì người ta tin rằng gà đen Indonesia mang lại may mắn cho gia chủ. Ở Indonesia, gà đen được xem là linh vật xua đuổi những điều không may mắn cho gia chủ. Ở Trung Quốc, Việt Nam hiện tại cũng có rất nhiều người săn lùng giống gà này như một báu vật về làm cảnh. Đây là một trong số các loài vật hiếm hoi bị nhiễm hội chứng rối loạn sắc tố mà các nhà khoa học quen gọi là fibromelanosis, bên cạnh giống chó đen silkie, gà Mông đen của Việt Nam và gà Svarthöna của Thụy Điển. Leif Andersson, nhà di truyền học tại Đại học Uppsala, Thụy Điển, cho biết màu sắc đặc biệt của loài gà này là do những sắp xếp phức tạp từ bộ gene của chúng. Điều này bắt nguồn từ một loài chim được cho là đã tồn tại cách đây hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm về trước. “Sự đột biến cơ bản gây ra bệnh fibromelanosis là rất đặc biệt, vì vậy chúng tôi chắc chắn rằng điều đó đã xảy ra một lần trong quá khứ”, Andersson cho biết. Nhược điểm giống gà Ayam Cemani là có khả năng sinh sản rất kém, sức sống của gà dưới 1 tuần tuổi chỉ đạt 50%. Do chi phí chăn nuôi cao và tương đối hiếm nên giống gà này có giá thành rất cao. Trên thực tế, loài gà này rất khó đẻ trứng. Một năm, chúng chỉ đẻ khoảng 80 quả. Nhờ ngoại hình và chất lượng thịt thơm ngon được nhiều người săn đón cũng khiến giá thành bị đẩy lên. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News.

Giống gà Ayam Cemani có nguồn gốc từ Indonesia, ở Trung Quốc có tên là “gà kim loại”, ở Việt Nam, nó được gọi là gà “mặt quỷ” bởi có bộ mặt khá hung hăng. Chúng xuất xứ từ đảo Java của Indonesia, ăm 1998, một người Hà Lan đã đưa giống gà đen “xuất ngoại” qua Châu Âu. Nhờ đó, loài gia cầm này đã được nhân giống ở một số quốc gia khác như Anh quốc, Ba Lan. Thông thường, gà Ayam Cemani nặng từ 1.5-2.5kg/con và có giá khoảng 2.500 USD (khoảng 55.000.000 đồng). Đặc biệt, con mái có thể đẻ 60-70 trứng/năm, mỗi quả trứng giá từ 500.000 - 1.000.000 đồng. Giống gà đen Ayam Cemani quý ở chỗ đây là loại gà “đen từ trong ra ngoài”, tức đen từ bộ lông, da, mào, mắt tới xương và nội tạng. Do những đặc điểm dị biệt ấy, loại gà này còn mang tên gọi khác là gà “mặt quỷ”. Giống gà Indonesia này có thịt rất ngọt, dai, không bở, có hương vị rất riêng. Điều đáng nói về giống gà này là giá trị dinh dưỡng của nó cực kỳ tốt cho một số người. Đặc biệt là phụ nữ mang thai và những người có sức khỏe yếu. Ngoài ra một số người còn nuôi giống gà này để làm cảnh. Bởi theo phong thủy thì người ta tin rằng gà đen Indonesia mang lại may mắn cho gia chủ. Ở Indonesia, gà đen được xem là linh vật xua đuổi những điều không may mắn cho gia chủ. Ở Trung Quốc, Việt Nam hiện tại cũng có rất nhiều người săn lùng giống gà này như một báu vật về làm cảnh. Đây là một trong số các loài vật hiếm hoi bị nhiễm hội chứng rối loạn sắc tố mà các nhà khoa học quen gọi là fibromelanosis, bên cạnh giống chó đen silkie, gà Mông đen của Việt Nam và gà Svarthöna của Thụy Điển. Leif Andersson, nhà di truyền học tại Đại học Uppsala, Thụy Điển, cho biết màu sắc đặc biệt của loài gà này là do những sắp xếp phức tạp từ bộ gene của chúng. Điều này bắt nguồn từ một loài chim được cho là đã tồn tại cách đây hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm về trước. “Sự đột biến cơ bản gây ra bệnh fibromelanosis là rất đặc biệt, vì vậy chúng tôi chắc chắn rằng điều đó đã xảy ra một lần trong quá khứ”, Andersson cho biết. Nhược điểm giống gà Ayam Cemani là có khả năng sinh sản rất kém, sức sống của gà dưới 1 tuần tuổi chỉ đạt 50%. Do chi phí chăn nuôi cao và tương đối hiếm nên giống gà này có giá thành rất cao. Trên thực tế, loài gà này rất khó đẻ trứng. Một năm, chúng chỉ đẻ khoảng 80 quả. Nhờ ngoại hình và chất lượng thịt thơm ngon được nhiều người săn đón cũng khiến giá thành bị đẩy lên. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News.