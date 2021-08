Kinh hãi “quái vật” thống trị bầu trời: Đầu cá sấu, cổ dài miên man

Bộ hàm của quái vật bay thời tiền sử này được tìm thấy trong trạng thái hóa thạch từ năm 2001, tại mỏ đá gần Richmond, nơi từng tìm thấy nhiều hóa thạch loài này. Nó được xác định là của một con dực long Pterosaur, còn gọi là thằn lằn có cánh. Mới đây, các nhà khoa học tại Đại học Queensland (Úc) đã nghiên cứu và tái tạo lại, cho thấy đây là con lớn nhất từng được khai quật trên khắp nước Úc. Nhà cổ sinh vật học Tim Richards từ Phòng thí nghiệm khủng long - Trường Khoa học sinh học (thuộc Đại học Queensland), người đứng đầu nghiên cứu ví sinh vật mới này là "một con rồng ngoài đời thực". Loài mới được đặt tên là Thapunngaka shawi. Nó sở hữu chiếc đầu dài 1 mét và bộ răng 40 chiếc sắc như dao cạo. Tuy hình dạng có khác nhưng độ nguy hiểm không kém một con cá sấu khổng lồ hiện đại. Do mang một chiếc cổ kỳ quái, dài bất thường so với cơ thể nên các nhà khoa học tin rằng siêu quái vật này chuyên săn mồi là những loài cá và hải sản khác trong những đại dương ngập đầy quái vật của kỷ Phấn Trắng (145 đến 66 triệu năm về trước). Pterosaur được xem là sinh vật hay ho nhất từng xuất hiện trên không trung. Chúng biết bay trước cả chim và dơi, cũng là loài có dây sống đầu tiên có thể bay. Ngoài ra, kích thước của chúng là lớn nhất trong tất cả các loài động vật biết bay Pterosaur là loài sinh vật có sự tiến hóa cực kỳ thành công. Chúng hiện diện ở kỷ Tam điệp (cách đây 215 triệu năm), và tồn tại trong suốt 150 triệu năm trước khi bị tuyệt chủng vào cuối kỷ Phấn trắng. Kỷ lục tồn tại trong suốt thời gian dài như vậy quả thật không thể tưởng tượng nổi nếu so với khoảng thời gian tồn tại ngắn ngủi của con người chúng ta. Bắt đầu từ khi tổ tiên bắt đầu đứng thẳng cách đây chỉ khoảng 4 triệu năm. Do không hề có đối thủ trên không trung, Pterosaur thống trị toàn bộ lục địa và tiến hóa thành một số lượng khổng lồ các loài với hình dạng và kích thước khác nhau. Với hơn 120 loài đã được định danh, loài Pterosaur nhỏ nhất thậm chí nhỏ hơn cả chim sẻ, còn loài lớn nhất có sải cánh đến 40 feet (12 mét). Cho đến hiện nay, nhiều nhà cổ sinh vật học vẫn không xếp Pterosaur vào cùng nhóm với chim vì khả năng bay của chúng. Chúng thuộc nhóm bò sát, do đó các nhà khoa học cho rằng chúng là loài máu lạnh như rắn hay thằn lằn hiện nay, và điều đó khiến chúng trở thành nghệ nhân nhào lộn bậc thầy kỳ lạ nhất trong sinh giới. Từ một mẫu hóa thạch được tìm thấy ở Kazakhstan, các nhà cổ sinh vật học nghi ngờ rằng Pterosaur có một lớp phủ ngoài giống lông, có thể tương tự như bộ lông ở thú. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News

