Khoe viên đá cháy xém, người đàn ông vớ bẫm 3,5 tỷ đồng

Ông Nguyễn Đặng Vinh - một người thợ mỏ ở huyện Vũ Ninh thuộc thị Cửu Giang, tỉnh Giang Tây đã tình cờ tìm thấy một hòn đá đặc biệt trên bãi sông cách nhà không xa. Khi mới nhìn thấy hòn đá, ông cảm thấy nó thực sự xấu xí nhưng khi quan sát kỹ ông thấy bề mặt của nó dường như bị cháy và có đầy vết lồi lõm. Ông Vinh biết rằng chỉ những loại đá từ miệng núi lửa mới có màu sậm và bề mặt như thể bị hun dưới nhiệt độ cao như vậy. Tuy nhiên với nhiều năm kinh nghiệm của mình, ông cho rằng viên đá này vẫn còn nhiều khác biệt với loại đá núi lửa, bề mặt của nó dấu ấn in hằn khá rõ và nó có khả năng là một thiên thạch. Sau khi nhờ các chuyên gia khảo cổ của Viện Bảo tàng Thượng Hải kiểm định, viên đá kỳ lạ thực chất là một khối vẫn thạch thủy tinh. Vẫn thạch không được coi là thiên thạch, nó chỉ là phần còn lại của thiên thạch sau khi bay vào khí quyển và rơi xuống Trái Đất. Dưới nhiệt độ cao như vậy nên bề mặt của nó bị chảy ra và hóa thành chất lỏng. Thế nhưng sau khi gặp phải tầng không khí gần mặt đất dày đặc ngăn cản nên tốc độ của nó giảm dần, bề mặt nguội đi và tạo thành một tầng vỏ mỏng gọi là lớp vỏ nóng chảy. Lớp vỏ nóng chảy cực kỳ mỏng, thường chỉ khoảng 1 mm, có màu đen, hoặc nâu đen. Trong quá trình nguội đi, do sự lưu động của không khí nền trên bề mặt của vẫn thạch sẽ bị lưu lại một lớp hằn gọi là dấu ấn không khí. Hình dạng của dấu ấn không khí giống như vân tay in trên bột khi nhào bánh. Vẫn thạch được phân thành các nhóm sắt (siderites), đá (aerolites), sắt-đá (siderolites). Hai phân nhóm chrondrites (86%) và achrondrites (7%) của vẫn thạch đá chiếm phần lớn. Chỉ có 1,5% là vẫn thạch hỗn hợp sắt-đá và 5,5% là các vẫn thạch sắt.Vẫn thạch mà ông Vinh nhặt được nặng tới 2355 gram, có vết cháy rõ ràng, đường vân đẹp mắt, rất có giá trị nghiên cứu khảo cổ, khoa học và sưu tầm. Sau khi thông tin được công bố, Công ty TNHH Truyền thông Bảo Nghệ Thượng Hải đã liên hệ với ông Vinh để "mượn" khối vẫn thạch tham gia vào buổi triển lãm có tên "Tinh phẩm nhã tập" do họ tổ chức. Tuy nhiên, chi phí để "mượn tạm" khối vẫn thạch này mới khiến người ta thật sự bất ngờ. Họ sẽ đưa ông số tiền lên tới tới 1 triệu NDT (khoảng 3,5 tỷ VND). Ông Vinh cảm thấy mình vô cùng may mắn khi tình cờ tìm thấy một báu vật đến từ không gian như vậy và hứa sẽ đưa khối vẫn thạch tới tham dự triển lãm để mọi người cùng chiêm ngưỡng. Mời các bạn xem video: NASA công bố hình ảnh vụ nổ thiên thạch cực mạnh. Nguồn: THĐT

Ông Nguyễn Đặng Vinh - một người thợ mỏ ở huyện Vũ Ninh thuộc thị Cửu Giang, tỉnh Giang Tây đã tình cờ tìm thấy một hòn đá đặc biệt trên bãi sông cách nhà không xa. Khi mới nhìn thấy hòn đá, ông cảm thấy nó thực sự xấu xí nhưng khi quan sát kỹ ông thấy bề mặt của nó dường như bị cháy và có đầy vết lồi lõm. Ông Vinh biết rằng chỉ những loại đá từ miệng núi lửa mới có màu sậm và bề mặt như thể bị hun dưới nhiệt độ cao như vậy. Tuy nhiên với nhiều năm kinh nghiệm của mình, ông cho rằng viên đá này vẫn còn nhiều khác biệt với loại đá núi lửa, bề mặt của nó dấu ấn in hằn khá rõ và nó có khả năng là một thiên thạch. Sau khi nhờ các chuyên gia khảo cổ của Viện Bảo tàng Thượng Hải kiểm định, viên đá kỳ lạ thực chất là một khối vẫn thạch thủy tinh. Vẫn thạch không được coi là thiên thạch, nó chỉ là phần còn lại của thiên thạch sau khi bay vào khí quyển và rơi xuống Trái Đất. Dưới nhiệt độ cao như vậy nên bề mặt của nó bị chảy ra và hóa thành chất lỏng. Thế nhưng sau khi gặp phải tầng không khí gần mặt đất dày đặc ngăn cản nên tốc độ của nó giảm dần, bề mặt nguội đi và tạo thành một tầng vỏ mỏng gọi là lớp vỏ nóng chảy. Lớp vỏ nóng chảy cực kỳ mỏng, thường chỉ khoảng 1 mm, có màu đen, hoặc nâu đen. Trong quá trình nguội đi, do sự lưu động của không khí nền trên bề mặt của vẫn thạch sẽ bị lưu lại một lớp hằn gọi là dấu ấn không khí. Hình dạng của dấu ấn không khí giống như vân tay in trên bột khi nhào bánh. Vẫn thạch được phân thành các nhóm sắt (siderites), đá (aerolites), sắt-đá (siderolites). Hai phân nhóm chrondrites (86%) và achrondrites (7%) của vẫn thạch đá chiếm phần lớn. Chỉ có 1,5% là vẫn thạch hỗn hợp sắt-đá và 5,5% là các vẫn thạch sắt. Vẫn thạch mà ông Vinh nhặt được nặng tới 2355 gram, có vết cháy rõ ràng, đường vân đẹp mắt, rất có giá trị nghiên cứu khảo cổ, khoa học và sưu tầm. Sau khi thông tin được công bố, Công ty TNHH Truyền thông Bảo Nghệ Thượng Hải đã liên hệ với ông Vinh để "mượn" khối vẫn thạch tham gia vào buổi triển lãm có tên "Tinh phẩm nhã tập" do họ tổ chức. Tuy nhiên, chi phí để "mượn tạm" khối vẫn thạch này mới khiến người ta thật sự bất ngờ. Họ sẽ đưa ông số tiền lên tới tới 1 triệu NDT (khoảng 3,5 tỷ VND). Ông Vinh cảm thấy mình vô cùng may mắn khi tình cờ tìm thấy một báu vật đến từ không gian như vậy và hứa sẽ đưa khối vẫn thạch tới tham dự triển lãm để mọi người cùng chiêm ngưỡng. Mời các bạn xem video: NASA công bố hình ảnh vụ nổ thiên thạch cực mạnh. Nguồn: THĐT