Giật mình loài rắn độc nhất hành tinh: Vài miligram nọc giết hàng ngàn người!

Rắn biển là một nhóm rắn có nọc độc sinh sống trong môi trường biển, có cấu tạo cơ thể theo chiều ngang dẹt giống những con lươn. Rắn biển không có mang và thường xuyên phải trồi lên mặt nước để thở. Rắn biển thường được tìm thấy trong vùng nước ấm ven biển từ Ấn Độ Dương đến Thái Bình Dương và đa phần đều mang kịch độc. Trong đó, rắn biển Belcher được mệnh danh là loài độc nhất trên thế giới. Rắn biển Belcher có tên khoa học là Hydrophis belcheri. Chúng được mệnh danh "độc nhất thế giới" là vì vài miligram nọc độc của chúng cũng đủ để giết chết hàng nghìn người. Chúng ta có thể mất mạng chỉ bởi 1 vết cắn của loài động vật này. Người bị rắn biển Belcher cắn sẽ không có cảm giác đau đớn ngay lúc đó. Tuy nhiên chúng sẽ phát tác 4 tiếng sau khi đã ngấm vào cơ thể và khiến con người mất mạng. Bên cạnh đó, tình trạng "bất ngờ" gặp rắn biển cũng rất hay xảy ra bởi chúng thường xuyên phải trồi lên mặt nước để thở. Nạn nhân của loài rắn này thường là các ngư dân bởi chúng hay bị kẹt lẫn vào trong lưới bắt cá của họ. Hình dạng của loài rắn biển Belcher cũng gần giống với những loài rắn biển khác, chỉ dài từ 0,5-1m và có cơ thể dẹt, đầu ngắn, miệng rất nhỏ thích nghi với đời sống ăn các loài sinh vật nhỏ trôi nổi trong nước. Khi ở dưới nước, Belcher sẽ bơi bằng cách sử dụng đuôi của chúng. Điều này cho phép chúng di chuyển với tốc độ khá nhanh. Nó có thể nín thở tới 8 giờ trong quá trình săn tìm thức ăn dưới nước. Loài Belcher hoạt động kiếm ăn vào ban đêm, và rất hiền lành, chúng chỉ cắn ngư dân khi vô tình mắc phải vào lưới của họ, và 1/4 trường hợp bị cắn mà không bị nhiễm độc do chúng hiếm khi tiêm nọc độc vào cơ thể nạn nhân. Loài rắn biển Belcher phân bố chủ yếu ở vùng biển Timor ngoài khơi bờ biển tây bắc của Australia, nó cũng được tìm thấy ở các vùng biển Indonesia và Nam Thái Bình Dương như Philippines, vịnh Thái Lan, Sulawesi, New guinea, Fiji, Kiribati và quần đảo Solomon. Tuy nhiên, có nhiều người sẵn sàng tay không bắt loài rắn biển Belcher, bất chấp những nguy hiểm có thể gặp phải vì chúng đem lại giá trị kinh tế cao. Mặc dù loài rắn này khá độc nhưng nó không thực sự được coi là mối đe dọa lớn đối với con người do bản tính hiền lành. Cá mập là kẻ thù của rắn biển Belcher, đặc biệt là cá mập Blacktip Reef Shark và cá mập Grey Reef.

