Giải mã thứ đáng sợ ẩn giấu dưới lòng “hồ ma” nổi tiếng nước Mỹ

Sự hồi sinh này đã xảy ra sau một chuỗi cơn bão và lũ lụt dữ dội tại khu vực nông thôn hạt Kings, California. Dưới sự tác động của thời tiết bất thường, hồ này đã trở thành một vùng nước ngọt lớn nhất ở phía Tây Mississippi. Sự tái xuất hiện của hồ Tulare gây ra tác động lớn đối với cộng đồng nông thôn vùng Kings, khi hàng trăm mẫu đất và cơ sở hạ tầng bị nhấn chìm trong " hồ ma". Nước hồ đã lấn qua các khu vực nông nghiệp và chứa nhiều hạt giống dầu, phân bón, hóa chất trừ sâu và các chất hóa học khác. Điều này làm cho nước không an toàn để bơi lội hoặc tái sinh, có thể gây hại cho môi trường. Dưới nước hồ Tulare chứa nhiều thiết bị quan trọng như đường dây điện và máy móc cung cấp năng lượng cho khu vực. Công ty điện lực địa phương đã phải nỗ lực rất lớn để lấy lại các thiết bị này từ hồ nước. Dưới hồ nước còn có những nguy cơ tiềm ẩn về môi trường và an ninh. Chuyên gia cảnh báo về khả năng lũ lụt kéo dài và gợi ý rằng cần có kế hoạch phối hợp để ứng phó với tình huống này. Mặc dù sự xuất hiện của Hồ Tulare có thể được xem là một hiện tượng thú vị và đẹp mắt, nhưng nó cũng đặt ra nhiều thách thức và nguy cơ về môi trường, an ninh và nguồn cung cấp năng lượng cho khu vực. Mời quý độc giả xem thêm video: Giải mã bí ẩn hồ nước dưới lòng đất lớn nhất hành tinh.

