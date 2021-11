Giải mã khí độc "ma quái" khiến người dân Italy không thể ngủ trong nhà

Từ ngày 22/11, các nhà chức trách đã đề nghị khoảng 300 người trên đảo Vulcano phải tìm chỗ khác để ngủ qua đêm từ 23h hôm trước đến 6h sáng hôm sau. Giới chức địa phương đã ban bố tình trạng khủng hoảng và tình trạng khẩn cấp trong khu vực đối với đảo Vulcano, đồng thời mức báo động đã được nâng từ cấp độ "vàng" lên "cam". Nguyên nhân là do khí thoát ra từ miệng núi lửa, các lỗ trên lòng đất và làm ấm biển quanh đảo. Nhưng nồng độ CO2 đã tăng mạnh gấp 5 lần bình thường đồng nghĩa với việc oxy trong không khí giảm đi. Động thái trên nhằm đưa ra một loạt các biện pháp cần thiết để bảo vệ cư dân trong trường hợp núi lửa phun trào hoặc gia tăng thêm lượng khí độc từ núi lửa. Thị trưởng đảo Vulcano Marco Giorgianni đã ra lệnh sơ tán khu vực cảng biển và thiết lập một “khu vực đỏ” nơi người dân không được lưu trú trong khoảng thời gian từ 11 giờ tối đến 6 giờ sáng. Thị trưởng Marco Giorgianni nói: “Việc ngủ vô thức sẽ khiến người dân không thể phát hiện được rủi ro”. Thị trưởng Marco Giorgianni cũng thiết kế một “vùng vàng” nơi người dân được phép ở trong nhà nhưng chỉ ngủ trên tầng cao. Các chuyên gia cho biết, sự tích tụ của các loại khí độc dẫn đến giảm lượng oxy trong không khí và gây ra tình trạng khó thở có thể gây chết người.Nồng độ khí độc rất cao đã được phát hiện ở các khu vực thuộc Porto di Levante, địa điểm nổi tiếng nhất của hòn đảo Vulcano, nơi có các hồ bùn nóng tự nhiên thu hút nhiều du khách. Đảo Vulcano đã ghi nhận nhiều trường hợp mèo ngất trên đường và người dân cảm thấy mệt mỏi. Chính quyền đảo Vulcano sẽ áp đặt lệnh hạn chế đối với khách du lịch trong một tháng. Người đứng đầu Viện Núi lửa và Địa vật lý Quốc gia Italy - ông Carlo Doglioni xác nhận: “Chúng tôi chưa bao giờ thấy CO2 lên đến mức nguy hiểm đến tính mạng con người như vậy”. Giáo sư Marco Pistolesi tại Đại học Pisa (Italy) cho biết khí đã tăng đến mức chưa từng được ghi nhận trước đây. Được biết, khí CO2 không mùi và ở nồng độ cao có thể dẫn đến ngạt thở. Khí này nguy hiểm hơn nhiều so với sulfur dioxide (SO2) hoặc các khí axit khác (như hydro clorua) có thể dễ dàng phát hiện hơn do có mùi hôi và sự khó chịu mà chúng gây ra cho đường hô hấp trên hoặc cho mắt. Đảo Vulcano nằm ở phía Nam của quần đảo Eolian. Trên đảo có một ngọn núi lửa đang hoạt động và núi lửa này đã phun trào từ thời cổ đại. Mức CO2 hàng ngày thải vào bầu khí quyển từ hòn đảo này bình thường là khoảng 80 tấn, nhưng hiện đã tăng lên khoảng 480 tấn. Mời quý độc giả xem video: Thanh âm vĩnh cửu của thiên nhiên. Nguồn: VTV.

