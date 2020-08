Flycam công nghệ mới theo dõi triệu chứng COVID-19 từ cách xa 120m

Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, nhiều sáng kiến phòng dịch đã được đưa ra, trong đó có ý tưởng sử dụng máy bay không người lái (drone) để hỗ trợ phát hiện triệu chứng đã được hiện thực hoá. Draganfly là nhà sản xuất thiết bị không người lái thương mại lâu đời nhất ở Bắc Mỹ và hiện là đơn vị đưa ra sáng kiến công nghệ hoàn toàn mới này. Thiết bị không người lái được sử dụng để phát hiện nhiệt độ trung bình tổng thể của cơ thể và cho phép đo dấu hiệu quan trọng của các khu vực đông dân cư từ xa. Những chiếc máy bay không người lái được kết hợp một máy đo cảm biến nhiệt để kiểm tra nhiệt độ cơ thể người. Giám đốc điều hành Draganfly, Cameron Chell cho biết: “Công nghệ này cũng có thể đo cự ly giãn cách xã hội và nó cũng có thể đo đếm việc đeo khẩu trang. Ông Chell cho biết dữ liệu thu thập được sử dụng nghiêm ngặt để thu thập thông tin nhân khẩu học về mức độ rủi ro của một khu vực khi nhiễm COVID-19. Bằng cách này, chúng ta có thể tiến một bước gần hơn đến việc ngăn chặn sự lây lan của virus, đồng thời tránh để một quốc gia rơi vào hoàn cảnh hoàn toàn đóng cửa trở lại. Các nhà khoa học đang nghiên cứu và vận hành thử nghiệm. Được biết, công nghệ máy bay không người lái mới này cũng được sử dụng để quét và phân loại động vật giúp thu thập dữ liệu về các loài có nguy cơ tuyệt chủng, hạn hán và các phát hiện tự nhiên khác. Do đó, chiếc drone này không có nhận dạng khuôn mặt. Với những công nghệ tích hợp, thiết bị này cũng có thể ứng dụng để kiểm tra nhịp tim, huyết áp. Đây là một sáng kiến thiết thực giữa thời đại dịch COVID-19 Các thiết bị không người lái hiện đang được thử nghiệm ở các thành phố lớn hơn trên khắp Hoa Kỳ và cả quốc tế với hi vọng có thể tiến thêm một bước nữa để quản lý tốt hơn virus và chấm dứt hoàn toàn sự lây truyền. “Đây là một công nghệ thực sự mang lại lợi ích to lớn với dữ liệu thời gian thực. Chúng tôi sẽ có thể phát hiện những nguy cơ hàng ngày, mọi lúc, vì vậy có thể đề phòng virus nhiều hơn trước đây”, ông Chell cho biết.

