Dùng máy dò kim loại nghiệp dư, bất ngờ đụng trúng kho báu Trời ban

1. Vào năm 1989, một thợ dò kim loại ở Mexico đã đi vào sa mạc Sonoran. Sau hàng trăm giờ săn tìm kho báu dưới ánh nắng gay gắt, máy dò kim loại của người này đột ngột phát ta tiếng kêu. Theo đó, người đàn ông nhanh chóng lấy các dụng cụ và đào sâu xuống mặt đất rồi vỡ òa sung sướng vì tìm thấy một khối vàng. Khối vàng mà thợ dò kim loại này tìm thấy nặng gần 11 kg. Về sau, nó được đặt tên là "Boot of Cortez". Đến nay, đây vẫn là khối vàng khủng nhất từng được tìm thấy ở Tây bán cầu. Người đầu tiên tìm thấy khối vàng "Boot of Cortez" đã bán nó với giá 30.000 USD. Sau đó, nó được mua bán, qua tay nhiều đời chủ. Vào năm 2008, khối vàng "Boot of Cortez" được đem bán đấu giá với số tiền 1.553.500 USD. 2. Một người đàn ông tại bang Victoria, Australia cũng đã khiến các chuyên gia tại nước này phải ngỡ ngàng khi phát hiện được cục vàng nặng tới 5,5 kg. Miếng vàng hình chữ Y được tìm thấy dưới lòng đất khoảng 60 cm, tại thị trấn Ballarat. Người đàn ông may mắn này đã sử dụng một máy dò tìm kim loại nghiệp dư và tìm thấy được miếng vàng. 3. Được phát hiện ở bang Victoria (Úc) tại khu vực được biết tới là "Tam giác Vàng", khối vàng khủng này được gọi là "Cục đá vàng May mắn". Cục vàng có khối lượng lên đến 2,6 kg, có tổng khoảng 82-ounce vàng trong đó. Cục vàng được định giá lên đến có giá trị 240.000 đôla Úc (3,8 tỷ đồng). Cục vàng được phát hiện bởi loại máy dò kim loại nghiệp dư Minelab Equinox 800 có giá 800 USD.

