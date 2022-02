Đào được gốc măng 14 múp, cả làng tới xem chuyện xưa nay hiếm

Lão nông người Trung Quốc phải mất nhiều thời gian và công sức mới có thể lôi lên được cây măng ra khỏi lòng đất. Được biết, gốc măng có tới 14 cây măng với nhiều kích cỡ dính liền vào nhau. Những cây măng được xếp thẳng hàng như bệ phóng tên lửa. Ông đặt chúng ở trước cửa nhà; dó đó, mỗi lần đi ngang qua, ai nấy đều phải chú ý tới. Ông chia sẻ, khi nghe tin về cây măng kỳ lạ này, người dân trong làng liền kéo nhau tới xem. Bởi họ cho rằng đây là chuyện hiếm có, lần đầu tiên họ thấy cây măng nối liền nhau nhiều như vậy. Người nông dân không tỏ ra bất ngờ về cây măng “khủng”. Bản thân ông đã đi đào măng nhiều năm nên từng thấy 1-2 lần. Song, đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy một gốc măng dính liền nhau. Ông nghĩ rằng đây là bảo vật của núi rừng nên không đem bán ngay mà đưa về nhà để người dân trong làng chiêm ngưỡng. Trong khi đó, một người hàng xóm nói với ông rằng, những cây măng dính liền nhau là một điều không tốt. Vì loại măng dính liền thực chất sẽ mọc trên cùng một gốc. Do có qúa nhiều búp măng mọc trên cùng một gốc nên chúng không hút được chất dinh dưỡng và nước cần thiết từ đất để phát triển. Vì vậy, chúng không phải loại măng có chất lượng tốt để sử dụng. Mặc dù vậy, đa số mọi người đều xem đây như một báu vật của làng. Măng là các cây non mọc lên khỏi mặt đất của các loài tre, bao gồm Bambusa vulgaris và Phyllostachys edulis. Măng được sử dụng làm thực phẩm ở nhiều nước châu Á và được bán dưới nhiều hình thức như măng khô, măng tươi và măng đóng hộp. Măng tre, có tác dụng tăng cường tiêu hóa, phá đờm, nhuận phổi, giảm béo phì, ăn thường xuyên còn có tác dụng phòng huyết áp cao. Măng tre có vai trò của một thực phẩn chức năng:Măng tre chứa phytosterol và một số lượng lớn chất xơ có thể hội đủ điều kiện như "loại thuốc tự nhiên" có hoạt động làm giảm cholesterol. Măng tre có ít calo: Măng tre có chất xơ cao, nguồn chất xơ ăn được (6-8 g/100 g trọng lượng tươi), giúp làm giảm cholesterol máu. Măng tre giúp làm giàu chất xơ trong các món ăn giàu đạm và lipid. Măng tre có ít chất béo: Chất béo rất thấp trong măng tre (2.46 g/100 g), do đó, rất tốt cho những người ăn kiêng. Mời các bạn xem video: Cây nào phù hợp với đô thị Hà Nội? Nguồn: VTV

Lão nông người Trung Quốc phải mất nhiều thời gian và công sức mới có thể lôi lên được cây măng ra khỏi lòng đất. Được biết, gốc măng có tới 14 cây măng với nhiều kích cỡ dính liền vào nhau. Những cây măng được xếp thẳng hàng như bệ phóng tên lửa. Ông đặt chúng ở trước cửa nhà; dó đó, mỗi lần đi ngang qua, ai nấy đều phải chú ý tới. Ông chia sẻ, khi nghe tin về cây măng kỳ lạ này, người dân trong làng liền kéo nhau tới xem. Bởi họ cho rằng đây là chuyện hiếm có, lần đầu tiên họ thấy cây măng nối liền nhau nhiều như vậy. Người nông dân không tỏ ra bất ngờ về cây măng “khủng”. Bản thân ông đã đi đào măng nhiều năm nên từng thấy 1-2 lần. Song, đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy một gốc măng dính liền nhau. Ông nghĩ rằng đây là bảo vật của núi rừng nên không đem bán ngay mà đưa về nhà để người dân trong làng chiêm ngưỡng. Trong khi đó, một người hàng xóm nói với ông rằng, những cây măng dính liền nhau là một điều không tốt. Vì loại măng dính liền thực chất sẽ mọc trên cùng một gốc. Do có qúa nhiều búp măng mọc trên cùng một gốc nên chúng không hút được chất dinh dưỡng và nước cần thiết từ đất để phát triển. Vì vậy, chúng không phải loại măng có chất lượng tốt để sử dụng. Mặc dù vậy, đa số mọi người đều xem đây như một báu vật của làng. Măng là các cây non mọc lên khỏi mặt đất của các loài tre, bao gồm Bambusa vulgaris và Phyllostachys edulis. Măng được sử dụng làm thực phẩm ở nhiều nước châu Á và được bán dưới nhiều hình thức như măng khô, măng tươi và măng đóng hộp. Măng tre, có tác dụng tăng cường tiêu hóa, phá đờm, nhuận phổi, giảm béo phì, ăn thường xuyên còn có tác dụng phòng huyết áp cao. Măng tre có vai trò của một thực phẩn chức năng:Măng tre chứa phytosterol và một số lượng lớn chất xơ có thể hội đủ điều kiện như "loại thuốc tự nhiên" có hoạt động làm giảm cholesterol. Măng tre có ít calo: Măng tre có chất xơ cao, nguồn chất xơ ăn được (6-8 g/100 g trọng lượng tươi), giúp làm giảm cholesterol máu. Măng tre giúp làm giàu chất xơ trong các món ăn giàu đạm và lipid. Măng tre có ít chất béo: Chất béo rất thấp trong măng tre (2.46 g/100 g), do đó, rất tốt cho những người ăn kiêng. Mời các bạn xem video: Cây nào phù hợp với đô thị Hà Nội? Nguồn: VTV