Dân mạng tá hỏa trước “Thần Điêu Đại Hiệp” phiên bản đời thực

Những ngày gần đây, cộng đồng mạng bất ngờ xôn xao và truyền tay nhau hình ảnh một loài vật "siêu to khổng lồ". Điều đặc biệt là nó có thần thái và khuôn mặt cực giống với Thần Điêu Đại Hiệp trong truyền thuyết. Nhiều người ban đầu còn cho rằng đây là hình tượng được người đóng giả, nhưng khi chứng kiến thêm nhiều hình ảnh thực tế của loài vật này mới thực sự tin rằng đây quả là " Thần Điêu Đại Hiệp phiên bản đời thực". Thực chất, đây được xem là một trong những chú đại bàng lớn nhất thế giới có tên gọi là Harpy. Nhìn hình ảnh này cũng đủ thấy đại bàng Harpy to lớn đến thế nào, kích thước của nó ngang với một người trưởng thành. Tuy ngoại hình to lớn là vậy, nhưng Thần Điêu Đại Hiệp phiên bản đời thực lại gây ấn tượng bởi loạt biểu cảm như con người. Lúc thì ngây thơ, đáng yêu đến mức ngô nghê, khi lại hung hãn, dữ tợn chẳng khác nào vẻ ngoài khổng lồ. Cũng giống như những loài đại bàng khác, thức ăn của đại bàng Harpy bao gồm rất nhiều động vật như nhím, khỉ, rắn, thằn lằn hay một số loại chim. Thông thường, đại bàng Harpy sẽ không chủ động tấn công con người dù nhìn thấy nó không ít người phải "nổi da gà" vì sợ hãi. Hãy cùng chiêm ngưỡng thêm những hình ảnh thú vị về chú chim được ví như Thần Điêu Đại Hiệp phiên bản ngoài đời. Móng vuốt sắc nhọn khiến ai nấy lạnh sống lưng. Thế nhưng Harpy cũng rất thân thiện với con người. Chim đại bàng Harpy được ví như Thần Điêu Đại Hiệp phiên bản đời thực. Nguồn: Youtube

Những ngày gần đây, cộng đồng mạng bất ngờ xôn xao và truyền tay nhau hình ảnh một loài vật "siêu to khổng lồ". Điều đặc biệt là nó có thần thái và khuôn mặt cực giống với Thần Điêu Đại Hiệp trong truyền thuyết. Nhiều người ban đầu còn cho rằng đây là hình tượng được người đóng giả, nhưng khi chứng kiến thêm nhiều hình ảnh thực tế của loài vật này mới thực sự tin rằng đây quả là " Thần Điêu Đại Hiệp phiên bản đời thực". Thực chất, đây được xem là một trong những chú đại bàng lớn nhất thế giới có tên gọi là Harpy. Nhìn hình ảnh này cũng đủ thấy đại bàng Harpy to lớn đến thế nào, kích thước của nó ngang với một người trưởng thành. Tuy ngoại hình to lớn là vậy, nhưng Thần Điêu Đại Hiệp phiên bản đời thực lại gây ấn tượng bởi loạt biểu cảm như con người. Lúc thì ngây thơ, đáng yêu đến mức ngô nghê, khi lại hung hãn, dữ tợn chẳng khác nào vẻ ngoài khổng lồ. Cũng giống như những loài đại bàng khác, thức ăn của đại bàng Harpy bao gồm rất nhiều động vật như nhím, khỉ, rắn, thằn lằn hay một số loại chim. Thông thường, đại bàng Harpy sẽ không chủ động tấn công con người dù nhìn thấy nó không ít người phải "nổi da gà" vì sợ hãi. Hãy cùng chiêm ngưỡng thêm những hình ảnh thú vị về chú chim được ví như Thần Điêu Đại Hiệp phiên bản ngoài đời . Móng vuốt sắc nhọn khiến ai nấy lạnh sống lưng. Thế nhưng Harpy cũng rất thân thiện với con người. Chim đại bàng Harpy được ví như Thần Điêu Đại Hiệp phiên bản đời thực. Nguồn: Youtube