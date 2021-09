COVID-19: Ứnd dụng BIPBIP giúp người dân đi chợ mùa dịch thế nào?

Tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp khiến người dân tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện quy định về giãn cách xã hội "ai ở đâu ở yên đó". Việc cấp bách hiện nay là đáp ứng nhu cầu về thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân. Lực lượng cơ quan chính quyền địa phương và tình nguyện viên đã triển khai nhiều biện pháp để tiếp nhận và đáp ứng nhu cầu cung cấp thực phẩm cho người dân. Tuy nhiên, với nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng thì các khâu quản lý đơn hàng qua các bảng biểu đưa về khu phố, tổ sẽ tốn nhân lực để quản lý dẫn đến các thiếu sót trong việc giao nhận đơn hàng hay thanh toán. Để giải quyết những khó khăn đó, Central Retail Việt Nam – Tập đoàn bán lẻ đa ngành nghề, đơn vị sở hữu nhiều chuỗi siêu thị, đại siêu thị trong đó có GO!, Big C, Tops Market đã đề xuất đến Sở Công Thương TP. HCM cùng đồng hành với UBND các quận, huyện và chính quyền địa phương triển khai ứng dụng BIPBIP. Ứng dụng BipBip giúp người dùng đặt thực phẩm với các thao tác đơn giản để mua hàng, thanh toán qua ví điện tử, thông tin đơn hàng rõ ràng thuận tiện cho giao nhận ở các siêu thị BigC, Go, Tops Market gần nhất. Với ứng dụng này, người dân có thể mua trực tiếp các nhu yếu phẩm hàng ngày theo từng combo riêng với giá tốt chỉ từ 120.000 đồng và được giao đến tận nhà hoặc cơ quan địa phương. Việc này sẽ giúp người dân an tâm và chủ động nguồn thực phẩm theo nhu cầu, đồng thời giảm tải cho các cơ quan chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Trên ứng dụng, người dùng có thể chọn các siêu thị gần mình nhất, sau đó chọn combo chuẩn bị sẵn được sắp xếp theo giá từ thấp đến cao hoặc đang được mua nhiều. Trong mỗi combo có thông tin chi tiết về đơn vị cung ứng, nguồn gốc, danh sách sản phẩm, số lượng, cân nặng. Bên dưới phần hỏi đáp, người dùng có thể đưa ra các thắc mắc, phản ánh về sản phẩm. Người dùng có thể thanh toán bằng ví điện tử Momo, VnPay hoặc chuyển khoản. Đơn hàng sẽ được vận chuyển thông qua đội ngũ giao hàng của ứng dụng BIPBIP. Dù chỉ mới triển khai, nhưng ứng dụng BIPBIP đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ chính quyền địa phương. Central Retail tại Việt Nam vẫn đang tiếp tục phối hợp cùng các cơ quan chính quyền địa phương để có thể triển khai thêm nhiều khu vực khác nữa trên toàn thành phố. "Việc cung cấp giải pháp công nghệ, cùng nguồn thưc phẩm chất lượng đa dạng với giá tốt là điều chúng tôi luôn thực hiện mỗi ngày nhằm hỗ trợ cộng đồng tiếp cận dễ dàng với nguồn cung ứng thực phẩm mà vẫn đảm bảo an toàn trong thời gian giãn cách xã hội." ông Olivier Langlet, Tổng giám đốc tập toàn Central Retail Viet Nam cho biết. Mời các bạn xem video: Cha đẻ ứng dụng Tik Tok thành startup giá trị lớn nhất thế giới. Nguồn: VTV.







