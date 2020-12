Cốc Cốc đẩy mạnh mạng quảng cáo trong năm 2021

Bà Đào Thu Phương - Phó Tổng giám đốc Cốc Cốc phát biểu tại buổi họp báo

Theo các chuyên gia từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), năm 2020, do tác động của đại dịch Covid-19, tốc độ tăng trưởng của Việt Nam dự kiến chỉ đạt 2.7%, thấp hơn 2,5 lần so với con số 7% của năm 2019, dù Chính phủ đã có nhiều biện pháp phòng, chống, dập dịch hiệu quả hơn so với khu vực và thế giới.Nhận biết được tình hình đó, Cốc Cốc đã nhanh chóng thay đổi trong việc nghiên cứu, phát triển sản phẩm cũng như các hoạt động kinh doanh từ đó đạt được một số thành quả nhất định. Điển hình có thể kể đến việc Cốc Cốc ra mắt chuyên trang cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác về dịch bệnh Covid-19 ngay trên công cụ tìm kiếm của mình. Tại thời điểm đỉnh dịch, trung bình mỗi ngày Cốc Cốc ghi nhận hơn 300.000 lượt tìm kiếm trên chuyên trang này. Ngoài ra, các tính năng như chatbot về Covid-19 trên Fanpage “Trình duyệt Cốc Cốc”, thông báo cập nhật tin tức mới nhất trên ứng dụng Cốc Cốc Mobile cũng được đưa vào hoạt động.



Năm 2020 còn đánh dấu sự hợp tác, phát triển của Cốc Cốc với nhiều đơn vị trong và ngoài nước, nhằm đem đến những tiện ích vượt trội cho người dùng internet Việt Nam. Cụ thể, trong tháng 6/2020, Cốc Cốc đã hợp tác với Adblock Plus, mang lại cho người dùng trải nghiệm duyệt web nhanh và an toàn. Tháng 8/2020, Cốc Cốc kết hợp cùng hai nhà mạng Mobifone và Vinaphone ra mắt gói Data Xanh Lá. Theo đó, với mức giá tương đương người dùng có thể nhận tới gấp 3 lần data để lướt web. Tháng 12/2020, Cốc Cốc công bố quan hệ hợp tác với VTV Digital nhằm thúc đẩy chuyển đổi số và phân phối nội dung truyền hình thông qua nền tảng Trình duyệt và Công cụ tìm kiếm Cốc Cốc.

Tổng lượng người dùng của Cốc Cốc đã đạt 25 triệu. Trong đó có 4 triệu là thuộc nền tảng di động, nâng mức thị phần của nền tảng này lên 2.7%, tăng 1,5 lần so với năm 2019. Đặc biệt, mới đây, với thành tích đạt được 13 triệu lượt tải trên di động, Cốc Cốc đã vươn lên vị trí top 4 trình duyệt di động phổ biến nhất tại Việt Nam và là trình duyệt đứng thứ Nhất trong số các ứng dụng miễn phí trên App Store vào tháng 11/2020. Đồng thời, Cốc Cốc cũng là một trong số ít những ứng dụng đã vượt qua mọi quy định, yêu cầu ngặt nghèo để có thể trở thành trình duyệt mặc định trên thiết bị Android và iOS. Kết quả, năm 2020 tổng doanh thu của Cốc Cốc đạt 235 tỷ đồng, tăng hơn 13% so với năm 2019, ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế là 30 tỷ đồng.

Những con số trên phản ánh sự nỗ lực của toàn công ty cũng như sự tăng trưởng mạnh mẽ của thương hiệu. Tuy nhiên do ảnh hưởng từ dịch bệnh, vẫn có những mảng Cốc Cốc chưa đạt được sự tăng trưởng như kỳ vọng. Chia sẻ về điều này, ông Nguyễn Vũ Anh, Phó Tổng giám đốc Cốc Cốc cũng thẳng thắn nhận định: “Mặc dù có sự tăng trưởng mạnh, những con số này vẫn chưa đạt được kỳ vọng mà Cốc Cốc đặt ra từ đầu năm. Nguyên nhân một phần do ảnh hưởng của Covid-19 khiến tình hình kinh doanh khó khăn hơn, công ty thậm chí còn phải cắt giảm ngân sách cho các hoạt động truyền thông, tiếp thị trong năm 2020”.

Cũng trong khuôn khổ của buổi họp báo, bà Đào Thu Phương, Phó Tổng giám đốc Cốc Cốc sẽ giới thiệu Mạng quảng cáo Cốc Cốc (Cốc Cốc Audience Network) – một trong những hoạt động trọng tâm của Cốc Cốc trong năm 2021. Đây là một mạng quảng cáo trực tuyến được phát triển và vận hành bởi Cốc Cốc nhằm kết nối các nền tảng nội dung (Publisher) và nhà quảng cáo (Advertiser). Cốc Cốc Audience Network sẽ được thừa hưởng toàn bộ nền tảng công nghệ vượt trội và số lượng người dùng lớn, vốn đã được phát triển và tạo ra chỗ đứng cho nền tảng Quảng cáo Cốc Cốc trong suốt 7 năm vừa qua.

Với hệ sinh thái toàn diện và mạnh mẽ, kết hợp cùng nền tảng quảng cáo có sẵn thu hút số lượng nhà quảng cáo lớn và liên tục tăng, Cốc Cốc Audience Network được kỳ vọng sẽ giúp gia tăng doanh thu cho các nhà phát triển nội dung thông qua việc khai thác tối ưu các vị trí quảng cáo. Đặt trong bối cảnh nền kinh tế đang dần được phục hồi, nhu cầu quảng cáo và mở rộng kinh doanh sẽ tăng nhanh, Cốc Cốc Audience Network cũng sẽ là chiến lược chính tạo ra sức bật lớn cho doanh thu của Cốc Cốc trong năm 2021.

Hướng tới phục hồi kinh tế hậu Covid-19, năm 2021, Cốc Cốc đặt kỳ vọng sẽ đạt 20% thị phần trình duyệt trên máy tính, 15% thị phần công cụ tìm kiếm, cán mốc 20 triệu lượt tải Cốc Cốc trên điện thoại di động. Đồng thời, theo xu hướng sử dụng điện thoại di động ngày càng tăng của người Việt cũng như sự mở rộng về công nghệ số của các vùng thành phố nhỏ và nông thôn, Cốc Cốc sẽ nghiên cứu và phát triển thêm các tính năng mới nhằm đáp ứng nhu cầu về công nghệ thông tin của nhóm đối tượng này. Ngoài ra, công ty cũng sẽ tập trung mở rộng các hoạt động bên ngoài mảng Trình duyệt và Công cụ tìm kiếm. Đây cũng sẽ là năm Cốc Cốc khẳng định sự hưởng ứng và đóng góp thiết thực vào kế hoạch Chuyển đổi số Quốc gia của Đảng, Chính phủ với vai trò là một công ty khởi nghiệp Việt tiên phong trong giới công nghệ 4.0.