Chúng ta sắp va chạm “quái vật ăn thịt” đáng gờm trong vũ trụ

Đám mây Magellan Lớn là một trong những thiên hà vệ tinh của Milky Way - thiên hà chứa Trái đất. Mới đây, các nhà khoa học đã phát hiện, thiên hà này thực chất cũng là một "quái vật ăn thịt" đáng gờm. Nạn nhân của nó được xác định là NGC 2005. Nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Bologna (Ý) đã lần theo manh mối từ những ngôi sao có quỹ đạo khác biệt so với hầu hết sao trong Đám mây Magellan Lớn và tìm thấy NGC 2005. NGC 2005 là một cụm sao cầu tập hợp hàng trăm nghìn đến hàng triệu ngôi sao, liên kết chặt chẽ với nhau bởi lực hấp dẫn, tạo thành một hình cầu có mật độ dày đặc dần về phía trung tâm. Các ngôi sao trong cụm thường có cùng tuổi và đã rất già, nên các cụm sao cầu được coi là một dạng "hóa thạch" của vũ trụ. So sánh NCG 2005 với các cụm sao cầu khác trong số 60 cụm sao cầu của Đám mây Magellan Lớn, nhóm nghiên cứu phát hiện ra độ phong phú họa học của nó rất khác biệt so với các cụm khác, đặc biệt là về tính kim loại của các ngôi sao. Tính kim loại của ngôi sao phải đồng nhất với đám mây phân tử sinh ra nó, mà các đám mây phân tử đóng vai trò "vườn ươm sao" này lại đồng nhất với môi trường của thiên hà '"quê hương". NGC 2005 có độ phong phú về kim loại thấp hơn bất kỳ cụm sao cầu nào khác trong Đám mây Magellan Lớn, cho thấy nó phải có một lịch sử khác. Các mô phỏng cho thấy "quê hương'' của NGC 2004 là một thiên hà bé nhỏ giống với các vệ tinh siêu mờ khác đang lảng vảng quanh Milky Way ngoài 3 thiên hà vệ tinh lớn nhất. Điều này có nghĩa Đám mây Magellan Lớn đã nuốt chửng thiên hà mẹ của NCG 2005 nên mới sở hữu được nó. Trên thực tế, chính Milky Way cũng là một thiên hà "quái vật" từng ăn thịt 16 thiên hà khác nên mới đạt được kích thước vĩ đại như ngày nay. Theo dự báo của các nhà thiên văn, thiên hà Đám mây Magellan Lớn và Milky Way sẽ có cuộc va chạm trong khoảng 1 đến 4 tỉ năm tới. Tuy nhiên, phần thắng chắc chắn sẽ là Milky Way bởi Đám mây Magellan Lớn chỉ là một thiên hà vệ tinh của Milky Way, thua xa về kích thước và sự mạnh mẽ. Sự kiện sáp nhập thiên hà rất phổ biến trong lịch sử vũ trụ. Một giả thuyết phổ biến của các nhà vật lý thiên văn cho thấy các vụ sáp nhập thiên hà đi đôi với các pha nổ sao ngắn. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV.

