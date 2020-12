Chú chó lang thang gầy như que củi “lột xác” khiến dân mạng bất ngờ

3 năm trước, cô gái tên Pia đến từ Argentina đã cưu mang một chú chó nhỏ tội nghiệp lang thang ngoài đường. Lúc đó nó đang vô cùng đói khát và yếu ớt. Vào dịp Giáng sinh, khi Pia tới thăm một người bạn ở khu phố khác thì bắt gặp một chú chó đang nằm ngoài đường, không cử động, đôi mắt vô hồn, không còn sức sống. Ngoại hình của nó vô cùng đáng sợ, lông đã bị trụi hết, người gầy gò bẩn thỉu, đầy những mảng váng lớn khắp thân do lở loét, trông không khác gì bộ xương khô bị bỏ rơi nhiều năm. Cô lập tức mang nó đến phòng khám thú y, các bác sĩ cho biết, nếu 2 ngày tới, nó không thể vượt qua được thì coi như không còn hy vọng sống sót nữa. "Nó không thể đứng dậy nổi, không chịu ăn nên tôi đặt nó nằm lên một tấm chăn to sau đó cố gắng mớm nước cho nó suốt cả đêm. Bản thân tôi cũng nghĩ nó sẽ chết, nhưng không hiểu sao nhìn vào mắt nó, tôi thấy nó chưa muốn từ bỏ." Rất may mắn, sau vài ngày được chăm sóc và cứu chữa, chú chó hoang đã có dấu hiệu hồi phục một cách thần kì. Cảm động trước sự mạnh mẽ của chú chó, Pia đã quyết định đặt tên cho nó là Hécquyn - một chiến binh thực thụ. Từ đó, Héc-quyn trở thành thú cưng của Pia, cô chia sẻ rằng khoảnh khắc nó đứng dậy đi những bước đầu tiên cô đã không kìm nén được sự vui mừng mà òa khóc. Hiện tại, chú chó Héc-quyn lang thang năm nào giờ đã trở thành một "hot Instagramer" thực thụ với hơn 45 ngàn lượt theo dõi. Pia cho biết Héc-quyn là chú chó vô cùng thân thiện và trần ngập năng lượng. Từ khi có Héc-quyn, cô thấy cuộc sống của mình ý nghĩa và hạnh phúc hơn rất nhiều. Hình ảnh hiện tại khiến cộng đồng mạng hoàn toàn ngỡ ngàng mà quên hẳn chú chó lang thang tội nghiệp ngày nào. Được sống cùng một cô chủ tốt bụng ấm áp, sở hữu lượng fan khổng lồ, đây chắc hẳn là chú chó hạnh phúc nhất thế giới. Ngoại hình vô cùng đáng yêu và xinh xắn của Héc-quyn ở thời điểm hiện tại. Không những vậy, chú còn nhận được tình yêu của rất nhiều người từ khắp nơi trên thế giới.

