Cảnh báo nóng: Tiểu hành tinh nguy hiểm có nguy cơ lao vào Trái đất

Các nhà khoa học của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) thông báo tiểu hành tinh Bennu, kích thước bằng tòa nhà Empire State, có thể va chạm với Trái đất trong khoảng thời gian từ bây giờ đến năm 2300. Sau khi tính toán lại, khả năng tiểu hành tinh Bennu va chạm với Trái đất được cho là cao hơn so với ước tính trước đây. Hiện có 1 trong 1.750 cơ hội va vào Trái đất từ nay đến năm 2300. “Xác suất va chạm chỉ tăng lên một chút, nhưng đó không phải là thay đổi đáng kể" - nhà khoa học Davide Farnocchia tại Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực (JPL) của NASA ở Nam California cho biết. Ông trấn an mọi người rằng, có tới 99,94% xác suất tiểu hành tinh Bennu không nằm trên quỹ đạo va chạm. Trong mọi trường hợp, quỹ đạo di chuyển của tiểu hành tinh Bennu được tính chính xác đến mức cho thấy, khả năng va chạm vào Trái đất là bằng 0 trong thế kỷ tới. Vào năm 2135, tiểu hành tinh Bennu vẫn sẽ chưa va chạm với Trái đất, nhưng nó sẽ tiến tới khá gần, trong khoảng 201.168km hoặc gần hơn, bằng một nửa khoảng cách từ Trái đất đến Mặt trăng. "Vì vậy, không có lý do cụ thể nào để lo lắng. Chúng ta có thời gian để tiếp tục theo dõi tiểu hành tinh và đi đến câu trả lời cuối cùng" - ông Davide nói thêm. Bennu là một tiểu hành tinh carbon có khả năng va chạm với Trái Đất. Nó được phát hiện vào tháng ngày 11/9/1999 trong một cuộc khảo sát của Cơ quan Nghiên cứu Tiểu hành tinh gần Trái đất Lincoln (LINEAR). Vật thể có dạng gần như hình cầu với đường kính trung bình khoảng 492 m. Bề mặt của Bennu chủ yếu bao gồm các cao nguyên đá, miệng núi lửa, rặng núi, thạch anh và đá saxa. NASA coi Bennu và tiểu hành tinh 1950 DA là 2 tiểu hành tinh nguy hiểm nhất trong Hệ Mặt trời được biết đến. Xác suất va chạm giữa Bennu và Trái đất giảm đi là nhờ tàu vũ trụ Osiris-Rex của NASA. Con tàu này đã dành 2 năm để nghiên cứu tiểu hành tinh Bennu. Tàu thăm dò Osiris-Rex đã rời Bennu 3 tháng trước và hiện đang quay trở lại Trái đất . Hoạt động của tàu vũ trụ OSIRIS-REx mang lại cho các nhà nghiên cứu những thông tin chưa từng có để hiểu được vị trí của tiểu hành tinh Bennu cũng như các điểm mà tiểu hành tinh này có thể di chuyển tới. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV

