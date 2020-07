Cận cảnh “quái vât” phá huỷ công trình lớn nhất thế giới

Với chiều cao lên tới 65m, SK3500D là cỗ máy phá hủy công trình xây dựng lớn nhất thế giới. "con quái vật" phá huỷ công trình này đã được sách kỷ lục thế giới Guinness công nhận. Cỗ máy khổng lồ này do công ty máy móc xây dựng Kobelco của Nhật Bản chế tạo để phá hủy những tòa nhà cao lớn với chất liệu bê tông cứng cáp. SK3500D được cải tiến và nâng cấp dựa trên một máy xúc chạy bằng thủy lực nặng tới 40 tấn, vốn đã có thể vươn tới chiều cao 25m. SK3500D có khối lượng lên đến 200 tấn, cao hơn 65m, có thể vươn tới độ cao của một tòa nhà 21 tầng. Đầu "cánh tay" của SK3500D được trang bị một máy nghiền nặng 12 tấn, đem lại khả năng phá hủy những chất liệu bê tông cứng cáp dễ dàng. Để tăng hiệu quả làm việc, nó có thể được thay thế bởi các máy nghiền bê tông siêu lớn như máy cắt xà (rầm) sắt KS1300TPR hoặc KR1600TPR. Để có thể nâng đỡ "cánh tay" cần cẩu siêu dài và đảm bảo an toàn khi thi công, các kỹ sư đã làm trọng tâm của cỗ máy thấp hơn rất nhiều so với các cỗ máy trước đó. Cỗ máy phá hủy công trình này có thể tháo lắp dễ dàng, "cánh tay" siêu dài có thể được thay thế bằng các máy nghiền, máy tán nhỏ hơn để sử dụng khi phá hủy các công trình thấp hơn. Một ưu điểm nổi bật khác của SK3500D là được thiết kế với những vòi nước liên tục phun vào công trình để giảm tiếng ồn và bụi trong quá trình làm việc. Kỷ lục của SK3500D đến nay vẫn chưa bị xô đổ Một máy hỗ trợ xây dựng và phá huỷ công trình khác chỉ như một đứa trẻ con khi đặt cạnh gã khổng lồ SK3500D

